El exclusivo encuentro top de mujeres de SurFrance Peugeot: ¡todos los Sociales!

La primavera abre el camino para creativos momentos de relax y de encuentro. Entre risas y un ambiente relajado, un grupo de mujeres disfrutaron este jueves de una experiencia diferente: el workshop “Women by Stellantis” , una iniciativa que busca acercar a las mujeres al conocimiento técnico y cotidiano del automóvil.

El encuentro, organizado por SurFrance Peugeot en el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, tuvo lugar en Finca La Toscana (Maipú) y contó con la presencia de Soledad Bereciartua , directora de Comunicación y Prensa de Stellantis Argentina, quien lidera este programa que ya recorrió gran parte del país.

“Queremos acercar a las mujeres al mundo de los autos, un ámbito históricamente masculino. Muchas veces ellas eligen el vehículo, pero no se sienten seguras al momento de hablar con el taller o la posventa. Este workshop les da herramientas para ser más independientes y seguras”, explicó Bereciartua durante la charla.

Durante la jornada, las invitadas aprendieron —de manera teórica y práctica— sobre el uso y mantenimiento del auto, cómo cambiar un neumático, verificar fluidos, ahorrar combustible y cuidar la seguridad de los pasajeros. Todo con un enfoque accesible, didáctico y participativo.

“Estamos todas empoderadas… hasta que se nos para el auto”, bromeó Julia Ostropolsky , directora de Marketing de Surmotors, quien destacó la importancia de ofrecer espacios que combinen aprendizaje, disfrute y conciencia social. “Esta propuesta nunca se había hecho en Mendoza, y nos pareció una acción con gran potencia social, sobre todo en este mes tan simbólico”, agregó.

El evento también ofreció un beauty spot a cargo de Enrredados Peluquería, donde las participantes pudieron relajarse con un peinado exprés o diagnóstico capilar antes del taller. Luego, disfrutaron de un ágape con delicias y limonadas artesanales, en una tarde donde el aprendizaje y la camaradería fueron protagonistas.

enrredados MDZ / Maru Mena

El clima fue de entusiasmo y participación: muchas mujeres se animaron a cambiar una rueda o controlar el nivel de aceite por primera vez.

“Women by Stellantis” forma parte del plan de diversidad e inclusión del grupo automotriz, con el que la compañía busca no solo promover la igualdad de oportunidades dentro de sus plantas y concesionarios, sino también inspirar a más mujeres a tomar el volante con confianza y autonomía.

Con esta primera edición en Mendoza, SurFrance Peugeot reafirmó su compromiso con las mujeres conductoras, combinando capacitación, bienestar y comunidad en una jornada que dejó huella.

Embed - Surmotors (2)

Las fotos del workshop

social (3) Las participantes se animaron a seguir a Soledad Bereciartua en su charla teórica - práctica. MDZ / Maru Mena

sociales Julia Ostropolsky, Patricia Ostropolsky y Soledad Bereciartua, MDZ / Maru Mena

sociales (2) Estela Zumel y Julia Civit. MDZ / Maru Mena

IMG_5847 Milagros Pizarro, Brunella Aguirre y Alma Jara. MDZ / Maru Mena

sociales (3) Todas las invitadas especiales recibieron un lazo rosa, una libreta y una lapicera de souvenirs. MDZ / Maru Mena

Finca La Toscana En Finca La Toscana, en Maipú, se realizó el encuentro. MDZ / Maru Mena

sociales (4) Este taller teórico-práctico ofreció contenidos accesibles y útiles sobre el uso y mantenimiento del vehículo. MDZ / Maru Mena

sociales (5) Fernanda Cabrera, Gisela Campos y Nuria Rabinovich. MDZ/ Maru Mena

sociales (6) Laura Interlandi y Silvina Mora. MDZ/ Maru Mena

sociales (7) Aldana e Ivanna. MDZ/ Maru Mena

sociales (8) Ivana, Eliana y Anabela. MDZ/ Maru Mena

sociales (9) Rocío y Tamara. MDZ/ Maru Mena