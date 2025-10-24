El exclusivo encuentro top de mujeres de SurFrance Peugeot: ¡todos los Sociales!
En Finca La Toscana, SurFrance Peugeot presentó por primera vez en Mendoza el workshop “Women by Stellantis” para empoderar a las mujeres detrás del volante.
La primavera abre el camino para creativos momentos de relax y de encuentro. Entre risas y un ambiente relajado, un grupo de mujeres disfrutaron este jueves de una experiencia diferente: el workshop “Women by Stellantis”, una iniciativa que busca acercar a las mujeres al conocimiento técnico y cotidiano del automóvil.
El encuentro, organizado por SurFrance Peugeot en el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, tuvo lugar en Finca La Toscana (Maipú) y contó con la presencia de Soledad Bereciartua, directora de Comunicación y Prensa de Stellantis Argentina, quien lidera este programa que ya recorrió gran parte del país.
“Queremos acercar a las mujeres al mundo de los autos, un ámbito históricamente masculino. Muchas veces ellas eligen el vehículo, pero no se sienten seguras al momento de hablar con el taller o la posventa. Este workshop les da herramientas para ser más independientes y seguras”, explicó Bereciartua durante la charla.
SurFrance y un momento educativo y cool
Durante la jornada, las invitadas aprendieron —de manera teórica y práctica— sobre el uso y mantenimiento del auto, cómo cambiar un neumático, verificar fluidos, ahorrar combustible y cuidar la seguridad de los pasajeros. Todo con un enfoque accesible, didáctico y participativo.
“Estamos todas empoderadas… hasta que se nos para el auto”, bromeó Julia Ostropolsky, directora de Marketing de Surmotors, quien destacó la importancia de ofrecer espacios que combinen aprendizaje, disfrute y conciencia social. “Esta propuesta nunca se había hecho en Mendoza, y nos pareció una acción con gran potencia social, sobre todo en este mes tan simbólico”, agregó.
El evento también ofreció un beauty spot a cargo de Enrredados Peluquería, donde las participantes pudieron relajarse con un peinado exprés o diagnóstico capilar antes del taller. Luego, disfrutaron de un ágape con delicias y limonadas artesanales, en una tarde donde el aprendizaje y la camaradería fueron protagonistas.
El clima fue de entusiasmo y participación: muchas mujeres se animaron a cambiar una rueda o controlar el nivel de aceite por primera vez.
“Women by Stellantis” forma parte del plan de diversidad e inclusión del grupo automotriz, con el que la compañía busca no solo promover la igualdad de oportunidades dentro de sus plantas y concesionarios, sino también inspirar a más mujeres a tomar el volante con confianza y autonomía.
Con esta primera edición en Mendoza, SurFrance Peugeot reafirmó su compromiso con las mujeres conductoras, combinando capacitación, bienestar y comunidad en una jornada que dejó huella.