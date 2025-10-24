Presenta:

El exclusivo encuentro top de mujeres de SurFrance Peugeot: ¡todos los Sociales!

En Finca La Toscana, SurFrance Peugeot presentó por primera vez en Mendoza el workshop “Women by Stellantis” para empoderar a las mujeres detrás del volante.

Gema Gallardo Accardi

Women by Stellantis y SurFrance Peugeot: un workshop que empodera a las mujeres detrás del volante. Mirá todas las fotos al final de la nota.

La primavera abre el camino para creativos momentos de relax y de encuentro. Entre risas y un ambiente relajado, un grupo de mujeres disfrutaron este jueves de una experiencia diferente: el workshop “Women by Stellantis”, una iniciativa que busca acercar a las mujeres al conocimiento técnico y cotidiano del automóvil.

El encuentro, organizado por SurFrance Peugeot en el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, tuvo lugar en Finca La Toscana (Maipú) y contó con la presencia de Soledad Bereciartua, directora de Comunicación y Prensa de Stellantis Argentina, quien lidera este programa que ya recorrió gran parte del país.

social
“Queremos acercar a las mujeres al mundo de los autos, un ámbito históricamente masculino. Muchas veces ellas eligen el vehículo, pero no se sienten seguras al momento de hablar con el taller o la posventa. Este workshop les da herramientas para ser más independientes y seguras”, explicó Bereciartua durante la charla.

SurFrance y un momento educativo y cool

Durante la jornada, las invitadas aprendieron —de manera teórica y práctica— sobre el uso y mantenimiento del auto, cómo cambiar un neumático, verificar fluidos, ahorrar combustible y cuidar la seguridad de los pasajeros. Todo con un enfoque accesible, didáctico y participativo.

“Estamos todas empoderadas… hasta que se nos para el auto”, bromeó Julia Ostropolsky, directora de Marketing de Surmotors, quien destacó la importancia de ofrecer espacios que combinen aprendizaje, disfrute y conciencia social. “Esta propuesta nunca se había hecho en Mendoza, y nos pareció una acción con gran potencia social, sobre todo en este mes tan simbólico”, agregó.

El evento también ofreció un beauty spot a cargo de Enrredados Peluquería, donde las participantes pudieron relajarse con un peinado exprés o diagnóstico capilar antes del taller. Luego, disfrutaron de un ágape con delicias y limonadas artesanales, en una tarde donde el aprendizaje y la camaradería fueron protagonistas.

El clima fue de entusiasmo y participación: muchas mujeres se animaron a cambiar una rueda o controlar el nivel de aceite por primera vez.

“Women by Stellantis” forma parte del plan de diversidad e inclusión del grupo automotriz, con el que la compañía busca no solo promover la igualdad de oportunidades dentro de sus plantas y concesionarios, sino también inspirar a más mujeres a tomar el volante con confianza y autonomía.

Con esta primera edición en Mendoza, SurFrance Peugeot reafirmó su compromiso con las mujeres conductoras, combinando capacitación, bienestar y comunidad en una jornada que dejó huella.

Las fotos del workshop

Las participantes se animaron a seguir a Soledad Bereciartua en su charla teórica - práctica.

Julia Ostropolsky, Patricia Ostropolsky y Soledad Bereciartua,

Estela Zumel y Julia Civit.

Milagros Pizarro, Brunella Aguirre y Alma Jara.

Todas las invitadas especiales recibieron un lazo rosa, una libreta y una lapicera de souvenirs.

En Finca La Toscana, en Maipú, se realizó el encuentro.

Este taller teórico-práctico ofreció contenidos accesibles y útiles sobre el uso y mantenimiento del vehículo.

Fernanda Cabrera, Gisela Campos y Nuria Rabinovich.

Laura Interlandi y Silvina Mora.

Aldana e Ivanna.

Ivana, Eliana y Anabela.

Rocío y Tamara.

Elizabeth Luca y Carolina Martín.

