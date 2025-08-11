Surmotors inauguró su primer local exclusivo de usados en Godoy Cruz

Este lunes 11, abrió sus puertas Surmotors Usados , un nuevo espacio dedicado a vehículos de segunda mano en Godoy Cruz. Aunque se trata de un estreno, el proyecto no parte de cero: forma parte del Grupo Surmotors , empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado automotor, representante oficial en Mendoza de Citroën, Peugeot, Honda y Kia, con talleres oficiales y provisión de repuestos originales.

“Es la primera vez que en 25 años el grupo tiene un salón de usados siempre disponible para optimizar la atención. La idea es que la experiencia de compra sea óptima”, destacó Alejandro Sisti , gerente de Usados.

La apertura responde a una demanda del propio mercado. Según Sisti, los clientes que acudían a los concesionarios oficiales comenzaron a mostrar interés por unidades usadas, lo que impulsó la creación de un espacio especializado. El nuevo local exhibe modelos de todas las marcas, provenientes principalmente de operaciones de canje por cero kilómetro.

Cada vehículo pasa por un proceso de selección y preparación antes de llegar a la vidriera: verificación técnica, revisión de motor, control de cubiertas, limpieza y chequeo del interior. El stock incluye opciones para distintos perfiles de comprador, desde autos familiares y compactos hasta utilitarios para trabajo.

En materia de financiación, Surmotors Usados ofrece alternativas amplias: planes de fábrica, convenios con entidades bancarias, financiación propia con cheques y cobertura de hasta el 100% del valor del vehículo.

surmotors usados sur france inaugura (29) ALF PONCE MERCADO / MDZ

Federico Ostropolsky, director comercial del grupo, subrayó el diferencial de la propuesta: “El respaldo de nuestros talleres y la garantía que damos marcan la diferencia. Cada unidad se revisa, se certifica el kilometraje real y se realiza una pericia mecánica completa antes de la venta”.

El local está ubicado en San Martín y Lencinas, Godoy Cruz, frente a Sur France y cerca de las otras sucursales del grupo. Abre de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados de 10 a 13. El inventario completo, con fotos y detalles, está disponible en usados.surmotors.com.ar, donde los interesados pueden dejar sus datos para recibir contacto inmediato.

Con esta apertura, Surmotors busca trasladar al segmento de usados el mismo estándar de calidad, confianza y servicio que ha consolidado en sus 25 años como concesionario oficial.

Embed - Surmotors

surmotors usados sur france inaugura hermanos ostropolsky (18) Guillermo Ostropolsky (director de Postventa de Honda y Citröen), Patricia Ostropolsky (directora de RRHH), Julia Ostropolsky (directora de Marketing) y Federico Ostropolsky (director Comercial). ALF PONCE MERCADO / MDZ

surmotors usados sur france inaugura federico ostropolsky (22) Federico Ostropolsky, simbolizando un "encendido" de uno de los vehículos, para dar inicio a la actividad en el nuevo local de Surmotors Usados. ALF PONCE MERCADO / MDZ