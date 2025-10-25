Presenta:

Estilo

|

Receta

La receta más fácil para preparar una frittata de verduras con toque mediterráneo

Probá esta receta italiana de tortilla de verduras que se adapta a cualquier momento del día. Paso a paso súper sencillo.

MDZ Estilo

Así se prepara la frittata que todos quieren repetir.

Así se prepara la frittata que todos quieren repetir.

La frittata es la versión italiana de la tortilla, pero con una textura más aireada. Es perfecta para esos días en los que hay un poco de todo en la heladera: zanahoria, zucchini, cebolla, pimiento o lo que haya. Esta versión mediterránea de la receta combina vegetales salteados con queso y hierbas, y se cocina al horno hasta que queda dorada y esponjosa. ¡Manos a la obra!

Ingredientes:

  • 6 huevos

  • 1 zucchini

  • 1 zanahoria

  • ½ pimiento rojo

  • 1 cebolla

  • 100 g de queso feta o cremoso

  • Sal, pimienta y orégano

  • Aceite de oliva

69001
Una receta versátil y nutritiva que no falla.

Una receta versátil y nutritiva que no falla.

Paso a paso de la receta:

  1. Picar las verduras y saltearlas con aceite de oliva hasta que estén tiernas.

  2. Batir los huevos en un bowl con sal, pimienta y orégano.

  3. Agregar las verduras y el queso desmenuzado.

  4. Verter la mezcla en una sartén apta para horno y cocinar a fuego medio 5 minutos.

  5. Llevar al horno (190 °C) durante 15 minutos, hasta que se dore.

  6. Servir tibia o fría, con hojas verdes o tomates cherry. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas