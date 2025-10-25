La receta más fácil para preparar una frittata de verduras con toque mediterráneo
Probá esta receta italiana de tortilla de verduras que se adapta a cualquier momento del día. Paso a paso súper sencillo.
La frittata es la versión italiana de la tortilla, pero con una textura más aireada. Es perfecta para esos días en los que hay un poco de todo en la heladera: zanahoria, zucchini, cebolla, pimiento o lo que haya. Esta versión mediterránea de la receta combina vegetales salteados con queso y hierbas, y se cocina al horno hasta que queda dorada y esponjosa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
-
6 huevos
1 zucchini
1 zanahoria
½ pimiento rojo
1 cebolla
100 g de queso feta o cremoso
Sal, pimienta y orégano
Aceite de oliva
Paso a paso de la receta:
-
Picar las verduras y saltearlas con aceite de oliva hasta que estén tiernas.
Batir los huevos en un bowl con sal, pimienta y orégano.
Agregar las verduras y el queso desmenuzado.
Verter la mezcla en una sartén apta para horno y cocinar a fuego medio 5 minutos.
Llevar al horno (190 °C) durante 15 minutos, hasta que se dore.
Servir tibia o fría, con hojas verdes o tomates cherry. ¡Y listo!