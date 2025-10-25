La receta más fácil para preparar una frittata de verduras con toque mediterráneo

La frittata es la versión italiana de la tortilla, pero con una textura más aireada. Es perfecta para esos días en los que hay un poco de todo en la heladera: zanahoria, zucchini, cebolla, pimiento o lo que haya. Esta versión mediterránea de la receta combina vegetales salteados con queso y hierbas, y se cocina al horno hasta que queda dorada y esponjosa. ¡Manos a la obra!