El look deportivo de Pampita en el clásico Boca-River: cómo llevó la camiseta con estilo

Pampita dejó el glamour por una tarde para alentar a Boca junto a su hijo Beltrán. No te pierdas las fotos de su look.

El fin de semana, Pampita dejó el brillo de los estudios de televisión para sumarse a vivir el fútbol argentino en su máxima expresión. Desde las tribunas de La Bombonera, la conductora vivió el súper clásico entre Boca Juniors y River Plate junto a su hijo Beltrán Vicuña y un amigo del pequeño.

Pampita llegó temprano al estadio, vestida con la camiseta de Boca, un jean negro ajustado y anteojos de sol. Nada de tacos ni vestidos, sino un look con la comodidad justa para mezclarse con el fervor popular. Desde su cuenta de Instagram compartió imágenes del momento, desde selfies en la previa hasta la euforia del público cuando el equipo local marcó los goles que definieron el 2-0 frente a River.

La modelo se mostró sonriente, alentando, aplaudiendo y disfrutando el encuentro. En sus historias se vieron los detalles del estadio al atardecer, las banderas flameando y ese rugido inconfundible de “La 12” que convirtió la tarde en una fiesta.

El partido también selló el pase de Boca a la Copa Libertadores 2026, con el liderazgo del equipo dirigido por Claudio Úbeda.