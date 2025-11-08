El look total black de Pampita que enamoró en una noche porteña

Pampita impactó con un mini vestido negro lleno de brillos y recortes. No te pierdas todos los detalles y fotos de su look.

Pampita fue invitada a celebrar el aniversario de un reconocido restaurante, y apostó a un look negro con una fuerza hipnótica, luciendo un mini vestido entallado, plagado de detalles brillantes y recortes que equilibraron lo sensual con lo elegante con precisión quirúrgica.

En las fotos que compartió en sus redes, Pampita posó entre un sendero de velas, con un vestido ajustado al cuerpo, que tuvo aberturas curvas a los costados unidas por tachas metálicas y un cuello halter cerrado que compensaba la dosis de piel descubierta. El tejido negro que con ligeros destellos, delineó una silueta impecable sin necesidad de tener que sumar grandes accesorios.

Para acompañar este diseño, Pampita eligió sandalias plateadas de taco alto con pulsera al tobillo y aplicaciones de piedras que reflejaban los brillos del vestido. El cabello, lo llevó suelto y con ondas suaves, que enmarcaban un maquillaje natural con piel luminosa y labios nude.