Victoria Beckham impone estilo en Windsor con su look de Lady Beckham

Un día histórico para la familia Beckham. En una solemne ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor, el rey Carlos III invistió a David Beckham como caballero, otorgándole oficialmente el título de Sir. La distinción reconoce no solo su destacada trayectoria deportiva, sino también su compromiso con causas benéficas a través de organizaciones como UNICEF y The King’s Foundation. Con este honor, el exfutbolista británico se une al selecto grupo de personalidades que han recibido uno de los mayores reconocimientos del Reino Unido.

David, from the moment I met you 28 years ago, you’ve always been so proud to represent your cou (3) @victoriabeckham Un look elegante y sobrio Acompañado por sus padres, David y Sandra, y por su esposa, Victoria, el nuevo Sir David Beckham se mostró sonriente y visiblemente emocionado. La ex Spice Girl, que desde ahora ostenta el título de Lady Beckham, acaparó todas las miradas con un look sobrio y sofisticado, fiel reflejo de su sello personal y de su marca homónima.

David, from the moment I met you 28 years ago, you’ve always been so proud to represent your cou @victoriabeckham Para esta ocasión tan especial, Victoria eligió el vestido Bela, uno de los diseños más icónicos de su firma, el mismo modelo que ha conquistado a royals europeas como la reina Letizia de España y la princesa Ariane de los Países Bajos. Confeccionado en un satén azul noche, el diseño destaca por sus mangas acampanadas, cuello cerrado, cintura fruncida y falda midi con un ligero vuelo. Desde su presentación en la Semana de la Moda de París 2023, con Bella Hadid como modelo, esta prenda se ha convertido en un emblema de elegancia atemporal. Su precio ronda los 1.150 euros.

David, from the moment I met you 28 years ago, you’ve always been so proud to represent your cou (4) El atuendo de Victoria fue completado con un tocado tipo casquete en el mismo tono, decorado con una rejilla voluminosa, que aportó un toque de distinción digno de la realeza. En cuanto a los accesorios, optó por la discreción: un reloj vintage de oro, un colgante con diamante y pendientes largos y finos. En los pies, unos clásicos zapatos de salón negros con acabado charol y tacón de aguja, su sello inconfundible.