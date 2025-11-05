MDZ en Burdeos: por qué viajó el gobernador Cornejo y con quién

MDZ Online está en Burdeos , Francia , cubriendo el minuto a minuto de una especial premiación que todos los años genera debates en el mundillo del turismo y del vino de la provincia. Se trata de los premios Best Of Wine Tourism , un galardón que algunos mueren por obtener, y otros dicen no prestarle interés: sin embargo, cada vez que se devela la lista, los debates, las discusiones, las alegrías y las ofuscaciones están a la orden del día. Si genera tanto ruido... ¿importancia tiene, no?

En realidad, este encuentro que se repite cada año se trata de una semana de trabajo dedicada al intercambio de experiencias y la colaboración institucional, como así también, a la promoción conjunta de las regiones vitivinícolas que integran la red global.

La red de las Grandes Capitales del Vino es una institución que está organizada desde el año 1999 y vincula a ciudades del mundo que tienen algo muy importante en común: en ellas, se hace vino. Se trata de una asociación que se ha transformado en una verdadera comunidad de ciudades globales en donde hay una riqueza, y es la de la industria de la vid. Todas ellas están identificadas con regiones vitivinícolas de renombre internacional, y ese nicho industrial es tan fuerte que prácticamente las define: son conocidas en el mundo por sus vinos, comparten esa marca, ese activo económico y cultural común.

¿Cuáles son esas Great Wine Capitals? Actualmente, la red está formada por 12 regiones vitivinícolas de renombre mundial de los hemisferios norte y sur, que abarcan el viejo y el nuevo mundo del vino, y son: Burdeos, Francia; Adelaida, Australia; Bilbao-Rioja, España; Oporto, Portugal; Ciudad del Cabo-Cape Winelands, Sudáfrica, Lausana, Suiza; Mainz-Rheinhessen, Alemania; San Francisco-Valle de Napa, Estados Unidos; Valle de Valparaíso-Casablanca, Chile, Verona, Italia: Bahía de Hawke, Nueva Zelanda y Mendoza, Argentina.

Este año, el gobernador de la provincia fue quien decidió encabezar la misión cultural y comercial. "Sí, estamos en Burdeos, participando de la Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino. Mendoza forma parte de esta red internacional junto a las principales regiones vitivinícolas del mundo y hoy firmamos la renovación y continuidad después de 20 años de trabajo conjunto", comentó el gobernador Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo y Diego Costarelli ya participan de la agenda oficial de la reunión de las Grandes Capitales del Vino 2025.

"Ser parte de las Great Wine Capitals nos da proyección global, nos permite mostrar al mundo no solo nuestra principal actividad económica, sino también el enorme potencial de nuestro enoturismo y de todo el ecosistema que rodea al vino mendocino", opinó Cornejo, y así lo expresó en sus redes sociales.

IMG_6079 Cornejo junto a Patrick Seguin.

"En nuestra visita a Burdeos, en el marco de la 25ª Asamblea Anual de las Great Wine Capitals, me reuní con Patrick Seguin, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Burdeos-Gironda, que tiene más de cien mil empresas asociadas. Conversamos sobre la situación comercial del vino, los desafíos que enfrentan las principales regiones productoras del mundo y las oportunidades de cooperación entre Mendoza y Burdeos".

"Es muy valioso fortalecer los vínculos que nos permiten posicionar a Mendoza en el mundo como una provincia moderna, competitiva y con una industria vitivinícola de referencia internacional", consideró el gobernador mendocino.

Junto a la cobertura de MDZ, Lorena Lorca, quien fuera Reina Nacional de la Vendimia en el año 1996, transmitirá en vivo por la TV Pública en diferentes salidas comentando apostillas del evento. Cabe destacar que el programa WineRide -que se emite en la TV Pública y conduce y produce Lorena- es un embajador de Mendoza y sus bellezas a nivel nacional.

El intendente que dice presente en Francia

La red Global Great Wine Capitals existe para vincular ciudades conectadas con grandes regiones vitivinícolas con el objetivo de contribuir al bienestar y a la prosperidad de sus industrias, comunidades y turismo relacionados con el vino.

Este grupo facilita el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias; estimula los negocios, la innovación, las vinculaciones; y es un medio para colaborar en superar desafíos y aprovechar oportunidades de manera conjunta.

Acompañando a Cornejo como parte del team Mendoza está el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; quien tuvo protagonismo en la ceremonia de apertura de la Great Wine Capitals Annual Conference, el acto que da inicio oficialmente a una nueva edición de este destacado encuentro internacional.

IMG_6076 Cornejo y Costarelli entregaron regalos "Made in Mendoza".

Es importante destacar que el jefe comunal godoicruceño, asiste a este viaje con el objetivo de firmar un Convenio Marco de Cooperación con la Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino, el increíble museo denominado "La Cité du Vin", ubicado en Burdeos.

Este convenio establece la intención de ambas partes de promover intercambios culturales, educativos, científicos, sociales, económicos y turísticos. Así, todas las acciones están centradas en el desarrollo de la cultura del vino y los territorios vitivinícolas.

"Un proyecto pionero está tomando forma en Mendoza para cambiar la forma en que vivimos el vino, y tendrá a la ex bodega Arizu como protagonista. Aspiramos que sea un legado para la posteridad", explicó Costarelli a MDZ.

Es que, a la luz de lo que es La Cité du Vin, el espacio que se creará en Mendoza se trata de una propuesta que fusionará historia, cultura y tecnología para posicionar a la provincia como un epicentro mundial del vino experiencial. Además, este nuevo polo cultural estará en una ubicación estratégica, en el departamento de Godoy Cruz.

Puente entre dos cimas vitivinícolas

La trascendencia de esta firma radica en la unión de dos entidades que representan cimas geográficas e históricas en el mundo del vino. Burdeos es reconocida como una capital mundial, y La Cité du Vin es un referente global, descrito como un edificio prestigioso que ofrece una experiencia cultural inmersiva, educativa y lúdica.

Por su parte, Godoy Cruz alberga patrimonio histórico ineludible de la historia vitivinícola. Por eso, el Convenio Marco se vuelve clave para crear un puente de colaboración entre dos polos de excelencia.

"Con esta agenda internacional, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la expansión del enoturismo, la generación de oportunidades económicas y la integración cultural con otras capitales líderes del vino en el mundo", declaró Costarelli.