Con Alfredo Cornejo en la delegación, Mendoza participa de un evento clave para la industria del vino

Este lunes comenzó en Burdeos la 25ª Asamblea Anual de las Great Wine Capitals (GWC), que tras realizarse en Mendoza, para este año fue organizada en una región vitivinícola histórica de Francia . Una comitiva mendocina viajó al evento para promocionar la industria local y está compuesta, entre otras personas, por el propio gobernador Alfredo Cornejo .

El evento se extiende hasta el viernes y se lleva a cabo en una de las ciudades que fueron las fundadoras de la red internacional que reúne a las principales capitales del vino del mundo, entre las cuales se encuentra Mendoza.

Durante la asamblea se desarrollarán reuniones de las comisiones de las GWC -turismo, marketing, educación y negocios-, además de espacios de intercambio de experiencias y estrategias entre las capitales. Favor5ece así la promoción de cada una de las capitales como destino turístico.

Además de Cornejo, la delegación de Mendoza también está integrada por el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y la directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados de Emetur , Cristina Mengarelli. Además de otros técnicos de ese ente y de ProMendoza.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa , destacó que "la importancia de que Mendoza integre esta red de grandes capitales del vino. Esto, desde el punto de vista del marketing, nos permite decir que estamos en una en un selecto grupo de ciudades productoras de vino y enoturismo del mundo".

"A su vez, la pertenencia a esta red amerita un trabajo anual en distintos tópicos, que en la Asamblea Anual tienen una puesta en común. En esa puesta en común se profundizan conocimientos sobre las nuevas tendencias, sobre las experiencias de otras capitales del vino, por lo cual siempre es enriquecedor y muy productivo", remarcó.

delegacion mendoza great wine capitals best wine tourism awards 2

Premios a lo mejor del turismo del vino

En el marco de esta assamblea, el jueves 6 de noviembre se llevará a cabo la ceremonia de premiación internacional de los Best Of Wine Tourism Awards 2025, que reconoce a los emprendimientos más destacados del turismo del vino en las distintas capitales de la red.

Por Mendoza competirán los establecimientos que obtuvieron el Premio Oro local, en las siguientes categorías: