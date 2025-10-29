El pedido de Cornejo y los tiempos que se vienen para PSJ

PSJ Cobre Mendocino dio un paso crucial esta semana al recibir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Autoridad Ambiental Minera. Con el expediente técnico en mano, el proyecto se enfoca en el requisito legal que define su futuro: el aval de la Legislatura provincial.

El primer paso y el más importante que debe seguir ahora el proyecto es buscar el aval legislativo. Esto significa la aprobación de ambas cámaras por mayoría simple, tal como lo establece la Ley 7722, legislación vigente que rige la actividad minera en Mendoza.

La luz verde de la Legislatura es la llave que activa el estricto cronograma de desarrollo del proyecto.

Un aspecto crucial de este proceso es que no existe un plazo definido ni establecido para que ambas cámaras se pronuncien. Esta situación se origina en la falta de reglamentación de la Ley 7722, una normativa que nunca se reglamentó.

Este vacío normativo impacta directamente en la definición de los tiempos, pues la ausencia de un marco procesal que acote los días de tratamiento permite que la DIA permanezca en la órbita de las comisiones sin una fecha límite.

Debido a que no hay un plazo establecido para la definición, el tratamiento del proyecto dependerá directamente del trabajo que se realice en las comisiones de la Legislatura, donde se discute el expediente, se reciben opiniones y se elaboran dictámenes. La decisión de llevar el proyecto al recinto para su votación final —que requiere la aprobación por mayoría simple de ambas cámaras— queda sujeta a la voluntad política y a la agenda de los cuerpos deliberativos, no a un mandato temporal de la Ley.

El pedido de Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo, en su discurso de este miércoles en el Argentina Mining, se dirigió a los legisladores pidiendo que se enfoquen en un análisis político del proyecto, pensando en el desarrollo y el futuro de Mendoza. Instó a que la Legislatura no realice un análisis técnico que, según afirmó, ya fue completado a través de la entrega de la DIA.

Factibilidad

Una vez obtenida la certeza legal, el proyecto activa su primera gran etapa de inversión y trabajo: el Estudio de factibilidad y la ingeniería de detalles.

El CEO del proyecto, Fabián Gregorio, dijo este miércoles que esta fase de diseño avanzado requeriría alrededor de un año de dedicación. Es un trabajo técnico esencial para definir los planos y sistemas de la infraestructura, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares.

La ejecución de este estudio se respalda con una inversión inmediata de 15 millones de dólares al momento de lograr la aprobación legislativa.

Construcción y demanda laboral

Tras la ingeniería, el proyecto pasa a la construcción de la mina. Esta fase de obra se proyecta con una duración de entre 18 y 24 meses.

La construcción representa una alta demanda de empleo para el proyecto. Se calcula la creación de cerca de 3.900 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, lo que impulsa una fuerte actividad económica en el sector.

El comienzo de la producción de cobre se sitúa entre dos años y medio y tres años después de que la Legislatura resuelva la aprobación final.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino prevé una vida útil inicial de 16 años de operación, manteniendo cerca de 2.400 empleos (directos e indirectos) durante ese periodo.