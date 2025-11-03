Los carros tecnológicos que Alfredo Cornejo quiere para el 100% de las escuelas

Un espacio de guarda y carga de dispositivos, una notebook para docentes, treinta netbooks para uso de los estudiantes, un proyector y una pizarra digital. Así son los carros tecnológicos que ya está entregando el Gobierno provincial a las escuelas y que el gobernado r Alfredo Cornejo quiere terminar su mandato dotando con esta herramienta a la totalidad de las instituciones escolares.

La provincia de Mendoza apunta a avanzar hacia una profunda transformación digital en la educación con el programa Edutec (Educación Digital y Tecnologías Educativas Conectadas), impulsado por la Dirección General de Escuelas.

Dentro de esta iniciativa, se entregan los llamados c arros tecnológicos —también denominados "aulas digitales móviles" o "carros digitales"— a escuelas de distintos departamentos, para incorporar equipamiento, plataformas digitales, dispositivos y formación docente para potenciar los aprendizajes.

La Legislatura aprobó un proyecto del Gobierno provincial que lo autoriza al Ejecutivo provincail a gestionar financiamiento con organismos multilaterales de crédito, por un total de 160 millones de dólares, destinados a profundizar la transformación digital de los sistemas educativo y sanitario.

En el caso de las Educación, son 75 millones de dólares. La iniciativa busca dotar de mayor escala, sostenibilidad y respaldo normativo a dos líneas estratégicas de la gestión: el programa Edutec y el nuevo Plan Estratégico de Alfabetización y Desarrollo de las Habilidades Matemáticas de Mendoza (PEAMM).

Los recursos estarán destinados a

Infraestructura tecnológica: ampliación de la conectividad en escuelas, cableado estructurado, instalación de redes internas y provisión de equipamiento.

Aulas Digitales Móviles (ADM): adquisición y distribución de unidades móviles tecnológicas para instituciones educativas de todos los niveles.

Capacitación docente: formación continua de directivos, docentes y equipos técnicos en el uso de tecnologías educativas y entornos virtuales de aprendizaje.

Plataformas y contenidos digitales: desarrollo y fortalecimiento de entornos digitales para la enseñanza, aprendizaje y gestión escolar.

Actualización curricular: adecuación de los planes de estudio al nuevo enfoque digital y transversal.

Fortalecimiento institucional: mejoras en los sistemas de gestión de la Dirección General de Escuelas (DGE), con foco en la interoperabilidad y eficiencia administrativa.

En qué consisten los carros tecnológicos y qué escuelas tienen

Cada “carro tecnológico” consiste en un conjunto de equipamiento y dispositivos que la escuela recibe para integrar tecnología en el aula.Tiene 31 netbooks para estudiantes, una notebook para el docente, una pizarra digital, un proyector multimedia. Además, hay un espacio de guarda y carga de dispositivos.

La meta para el ciclo lectivo 2025 es entregar 700 carros tecnológicos en total. En agosto de 2025 ya se habían distribuido más de 500 en toda la provincia. Ese mes se entregaron 18 carros en el Sur (12 en San Rafael, 3 en Malargüe y 3 en General Alvear).

En septiembre, llegaron a 32 escuelas de Maipú y Luján de Cuyo.En octubre, hubo un acto de entrega de 53 carros tecnológicos a escuelas de gestión privada con aporte estatal.

El horizonte es que en el ciclo lectivo 2026 se llegue a la totalidad de las escuelas de Mendoza con este tipo de equipamiento.