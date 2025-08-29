Es oficial: estudiantes secundarios solo podrán pasar de año con dos materias previas

La DGE oficializó los cambios y confirmó que la promoción en el secundario será con un máximo de dos materias pendientes.

La Dirección General de Escuelas (DGE) hizo oficial los cambios y resolvió que los estudiantes secundarios solo podrán pasar de año con un máximo de dos materias previas. La decisión fue ratificada a través de la Resolución Nº 4891, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Mendoza decidió derogar la resolución que se había dictado durante la pandemia, que habilitaba a los alumnos de secundaria a pasar de año con entre tres y cinco materias pendientes a contar con una instancia extra para obtener la promoción. De esta manera, el régimen vuelve a funcionar tal como estaba antes del 2020.

Entre los argumentos, la DGE señaló que "el sistema educativo provincial requiere actualizar sus lineamientos conforme a las prioridades actuales de gestión educativa, orientadas a la mejora continua, la equidad, la inclusión y la calidad".

Además, aseguró que es "prioridad mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes de los niveles obligatorios del sistema educativo provincial implementando estrategias que integren en su justa medida experiencias significativas de aprendizaje y acompañamiento".

El nuevo régimen establece que de febrero a febrero es un período único, por lo que el ciclo cierra en dicho mes y no en marzo. En marzo los alumnos solo podrán rendir para aprobar materias, pero ya no para promocionar.