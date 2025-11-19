Presenta:

Vuelve la navidad exagerada y con estilo retro

El kitsch vuelve en esta navidad 2025 con colores intensos, guiños retro y un toque de humor en la decoración.

Mario Simonovich

Créditos:&nbsp;Sean Symington

Con colores intensos y referencias retro, la estética kitsch reaparece y busca recuperar la alegría en la decoración de esta navidad 2025. Su atractivo reside en romper la formalidad con una estética excesiva y recargada de objetos decorativos y de colores.

navidad nostalgia

El regreso de la nostalgia será un gran tema en la navidad de este 2025 porque devuelve esa emoción y alegría que recuerdan a la infancia, y crea el ambiente navideño más clásico. Créditos: The Six Bells y Tory Williams.

Tras una década de neutros y minimalismo, el kitsch se consolida como respuesta a la sobriedad. La navidad vuelve a vestirse de colores audaces, brillos y objetos inesperados que despiertan alegría y carácter.

Kitsch: el estilo más amado y más discutido

Este look divide opiniones: para algunos es pura diversión; para otros, un sacrilegio estético. Pero nadie puede negar que aporta vida a cualquier espacio y funciona como un antídoto frente a las decoraciones “perfectas” de años anteriores.

navidad kitch1

Decoración navideña kitsch. Créditos: xaydungso.vn

La tendencia, impulsada por la nostalgia, propone una navidad más alegre, expresiva y descontracturada, con el uso "en pequeñas dosis para aportar personalidad sin saturar" de ornamentos divertidos, frutas metálicas, piezas nostálgicas, figuras irreverentes o guirnaldas de inspiración retro. Combinados con decoraciones tradicionales o nórdicas permiten lograr un estilo ecléctico sin perder armonía.

Cómo lograrlo con equilibrio

La fórmula es sencilla: la clave está en mezclar elementos juguetones — como ornamentos de criaturas, cintas de terciopelo, colores intensos— dentro de un entorno decorativo más cuidado.

De este modo es posible llevar a casa esta estética que se posiciona como una alternativa accesible y lúdica para quienes buscan alejarse de los colores tranquilos, para así sumar carácter a la decoración navideña.

Algunos expertos en diseño de interiores coinciden en que un toque de exceso puede ser parte del encanto en lo que será la decoración en la navidad 2025.

