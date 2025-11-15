Presenta:

Las comidas clásicas que no pueden faltar en Navidad, según la IA

La inteligencia artificial destacó las comidas para Navidad más tradicionales que siguen siendo infaltables en la mesa.

Alejandro Llorente

Las comidas tradicionales de Navidad que la IA destacó como infaltables en la mesa argentina. Foto: Archivo

Diciembre se encuentra a la vuelta de la esquina y con ello, la pregunta inevitable para las fiestas de fin de año: ¿qué se cocina este año?. Aunque cada familia tiene sus costumbres, la inteligencia artificial coincidió en que hay ciertos platos que se repiten en casi todos los hogares argentinos y que ya se convirtieron en verdaderos clásicos de Navidad.

Las 5 comidas infantables en estas fiestas

Vitel toné, el rey de la mesa fría

Un clásico en las mesas de Navidad. La inteligencia artificial señala al vitel toné como un plato que debe estar por significar tradición. Preparado con peceto, una salsa cremosa y alcaparras, es uno de los más esperados del año.

El vitel toné, uno de los platos navideños que la IA considera imprescindible. Foto: QuéApetito

Ensalada rusa, un imprescindible

La ensalada que es sinonimo de fiestas de fin de año: la ensalada rusa. Su practicidad conquista el corazón de todas las familias. Además, es simple, fresca y económica.

Matambre arrollado, un símbolo argentino

Para la inteligencia artificial, el matambre arrollado es uno de los platos más representativos del país durante Navidad. Elegido para mesas largas y reuniones numerosas, forma parte del menú festivo en gran parte de los hogares.

Pan dulce y budines, los favoritos del brindis

La IA resalta el pan dulce como un clásico total, probablemente, el rey de esta cena. Ya sea con frutas, chips de chocolate o almendras, es una costumbre que se mantiene generación tras generación. Lo mismo sucede con los budines, que suelen aparecer en la sobremesa o en el brindis.

Pan dulce y budines: los dulces que la IA ubicó entre los preferidos de las fiestas.Foto: cuk-it.com

Turrones y garrapiñadas, el toque dulce infaltable

El cierre perfecto, según la IA, son los tradicionales turrones y las garrapiñadas. Son económicos, fáciles de conseguir y marcan el espíritu navideño desde el primer bocado.

