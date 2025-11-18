Buenos Aires abre su Parque Navideño con luces, feria y propuestas gratuitas

Buenos Aires ya tiene todo listo para encender el espíritu festivo: del 18 al 21 de diciembre, la tradicional Plaza Sicilia se convertirá en un gran Parque Navideño , un espacio temático con entrada libre que promete múltiples actividades para chicos y adultos.

La ciudad renueva su propuesta estival con un mix de espectáculos, gastronomía, juegos y un imponente jardín lumínico.

Esta edición del Paseo y Parque Navideño 2025, funcionará de 17 a 22 horas con acceso gratuito. Allí se podrá recorrer un jardín iluminado, una experiencia inmersiva al aire libre que reúne corredores de luces, intervenciones escénicas e instalaciones artísticas pensadas para disfrutar con calma y sacar fotos memorables.

Cada tarde, el circuito sumará mini shows con coros infantiles, músicos de cámara y bailarines que se integrarán a las propuestas lumínicas. En el escenario central, se concentrarán presentaciones especiales y números tradicionales inspirados en la Navidad .

El recorrido también incluirá una feria de emprendedores, ideal para quienes buscan regalos originales, piezas artesanales, decoración y artículos de diseño. A pocos metros, el sector gastronómico ofrecerá alternativas dulces, saladas y bebidas para acompañar el paseo.

Para los más pequeños, el buzón para dejar cartas a Papá Noel será una de las atracciones destacadas, junto con las fotos temáticas, juegos y sorpresas que se entregarán durante la jornada. Además, habrá pop ups artísticos y musicales distribuidos en distintos rincones del paseo.

Como parte del clima navideño, la ciudad sumará árboles intervenidos y decoraciones especiales en plazas y parques, acompañando la llegada de las fiestas con distintas intervenciones urbanas.