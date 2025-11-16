El fucsia al poder: el look con el que Letizia Ortiz conquistó su visita a China

Durante su primera jornada en China, Letizia Ortiz impactó con un vestido de tweed fucsia que desafió la sobriedad diplomática. Las fotos.

No te pierdas el look fucsia de la reina Letizia.

En su primera jornada de visita oficial en China, la reina Letizia Ortiz apostó por un vestido de tweed fucsia, un color llamativo que desafió los códigos típicos del otoño y que mostró su lugar como una de las royals mejor vestidas de Europa.

El aterrizaje en Chengdu fue el preludio perfecto, y mientras el rey Felipe VI se concentraba en los compromisos institucionales, Letizia aportó la nota de color y estilo. La reina apareció impecable con un diseño que ya había estrenado en los Premios Princesa de Asturias 2024, una elección que demostró sostenibilidad y repetición consciente.

El vestido, confeccionado en tweed fucsia, combinaba la estructura clásica del tejido con mangas francesas con terminación en flecos, cintura marcada con líneas horizontales y una falda de vuelo leve que acompañaba cada movimiento. Siendo así, un diseño atemporal que resaltó su figura sin caer en excesos.

Para completar el look, optó por accesorios negros, como el bolso Victoria Insignia de Carolina Herrera, infaltable en su guardarropa, y unos tacones de Magrit, su firma de confianza. Un abrigo largo en el mismo tono oscuro cerró la apuesta cromática.

Lo más personal vino de parte de los pendientes, luciendo una pieza colorida con piedras en tonos rosados, verdes y lilas de la desaparecida firma Dime Que Me Quieres. Como toque final, su infaltable anillo de Coreterno, ya casi una extensión de su personalidad pública.