Presenta:

Estilo

|

números de la suerte

Estos son los números de la suerte para hoy sábado 6 de junio

Te los informamos en esta nota. Además, la cita motivacional y el proverbio del día para reflexionar y poner en práctica luego la enseñanza que nos generen.

MDZ Estilo

Los números de la suerte de hoy. Foto: freepik.com

Los números de la suerte de hoy. Foto: freepik.com

Todos tenemos números de la suerte. Estamos en tiempos complejos, y por eso mucha gente busca en la astrología y en el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques en la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa misma cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

voltaire
Retrato de Voltaire.

Retrato de Voltaire.

La cita del día de hoy

"El amor es la más fuerte de las pasiones, porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al cuerpo y al corazón”. - Voltaire.

El proverbio chino de hoy

"Un viaje de diez mil kilómetros empieza por un solo paso"

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 38

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 48

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 42

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 45

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 40

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 41

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48

Archivado en

Notas Relacionadas