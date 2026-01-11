Famosos, influencers y más en el hotel más famoso de Punta del Este
Hotel Enjoy nuevamente es el centro de la temporada de Punta: famosos, propuestas artísticas y sorpresas. Hubo evento top, y estuvimos allí. ¡Mirá las fotos!
Enjoy Punta del Este presentó oficialmente su temporada de verano 2026 con un evento en OVO Beach que reunió a figuras del espectáculo, referentes de la industria, autoridades y medios de prensa nacionales y regionales, dando inicio a una agenda que combina gastronomía de autor, espectáculos, entretenimiento y experiencias únicas frente al mar.
Durante el lanzamiento, el Casino & Resort anunció las principales novedades del verano, entre las que se destacan el regreso de la propuesta gastronómica de Kero Bar by Osaka, más de 30 shows en el marco de Enjoy Live, la obra Una Navidad de Mierda, las noches de OVO NightClub, la nueva edición del Salón del Vino Internacional y una alianza inédita con DIRECTV GO.
El evento coincidió con la presencia de las estrellas de DGO Stream, que contó con una programación especial diaria desde OVO Beach, con transmisiones en vivo de 15:30 a 20:30 horas, hasta el 9 de enero. El programa central estuvo conducido por Zaira Nara y Joaquín “El Pollo” Álvarez, con intervenciones especiales de Carolina “Pampita” Ardohain, quien se sumó como madrina del proyecto.
El evento contó con la presencia de figuras como Nicolás Furtado, Ale Lacroix, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, además de las figuras de DGO, como Zaira Nara, “El Pollo” Álvarez, Sergio Goycochea, Sol Rivas y Tucu López.
También participaron los artistas de la obra Una Navidad de Mierda: Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi, Anita Gutiérrez, junto al productor Gustavo Yankelevich. La obra continuará con funciones de jueves a domingos a las 22.15 horas en el Salón Montecarlo de Enjoy Punta del Este.
Noches, premios y experiencias
La propuesta nocturna tendrá un lugar destacado con OVO NightClub, que inauguró la temporada con su primera fiesta el sábado 27 de diciembre. Se ofrecerán más de 15 fiestas a lo largo de la temporada, consolidándolo una vez más como uno de los espacios más convocantes de la noche esteña.
Por su parte, Enjoy Punta del Este entregará más de US$ 5 millones en premios, entre distintos torneos y propuestas especiales. Además, se recordó la fecha para la nueva edición del Salón del Vino Internacional, que se llevará a cabo el 30 y 31 de enero, un clásico del verano que reúne a referentes del sector y amantes del vino en un encuentro que combina degustaciones y experiencias de primer nivel.
Todas actividades del verano estarán integradas a la aplicación Enjoy Rewards, que invita a descargar un verano lleno de beneficios. A través de la aplicación, además de visualizar la información de shows y actividades en tiempo real, se podrá acceder a cupones con beneficios en gastronomía, bienestar y entretenimiento.
Durante el verano, el ciclo Enjoy Live presentará más de 30 espectáculos que abarcan música, teatro y humor, con propuestas pensadas para todos los públicos.
