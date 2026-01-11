Famosos, influencers y más en el hotel más famoso de Punta del Este

Enjoy Punta del Este presentó oficialmente su temporada de verano 2026 con un evento en OVO Beach que reunió a figuras del espectáculo, referentes de la industria, autoridades y medios de prensa nacionales y regionales, dando inicio a una agenda que combina gastronomía de autor, espectáculos, entretenimiento y experiencias únicas frente al mar.

Durante el lanzamiento, el Casino & Resort anunció las principales novedades del verano, entre las que se destacan el regreso de la propuesta gastronómica de Kero Bar by Osaka, más de 30 shows en el marco de Enjoy Live, la obra Una Navidad de Mierda, las noches de OVO NightClub, la nueva edición del Salón del Vino Internacional y una alianza inédita con DIRECTV GO.

El evento coincidió con la presencia de las estrellas de DGO Stream, que contó con una programación especial diaria desde OVO Beach, con transmisiones en vivo de 15:30 a 20:30 horas, hasta el 9 de enero. El programa central estuvo conducido por Zaira Nara y Joaquín “El Pollo” Álvarez, con intervenciones especiales de Carolina “Pampita” Ardohain, quien se sumó como madrina del proyecto.

El evento contó con la presencia de figuras como Nicolás Furtado, Ale Lacroix, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, además de las figuras de DGO, como Zaira Nara, “El Pollo” Álvarez, Sergio Goycochea, Sol Rivas y Tucu López.

También participaron los artistas de la obra Una Navidad de Mierda: Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi, Anita Gutiérrez, junto al productor Gustavo Yankelevich. La obra continuará con funciones de jueves a domingos a las 22.15 horas en el Salón Montecarlo de Enjoy Punta del Este.

Noches, premios y experiencias

La propuesta nocturna tendrá un lugar destacado con OVO NightClub, que inauguró la temporada con su primera fiesta el sábado 27 de diciembre. Se ofrecerán más de 15 fiestas a lo largo de la temporada, consolidándolo una vez más como uno de los espacios más convocantes de la noche esteña.

Por su parte, Enjoy Punta del Este entregará más de US$ 5 millones en premios, entre distintos torneos y propuestas especiales. Además, se recordó la fecha para la nueva edición del Salón del Vino Internacional, que se llevará a cabo el 30 y 31 de enero, un clásico del verano que reúne a referentes del sector y amantes del vino en un encuentro que combina degustaciones y experiencias de primer nivel.

Todas actividades del verano estarán integradas a la aplicación Enjoy Rewards, que invita a descargar un verano lleno de beneficios. A través de la aplicación, además de visualizar la información de shows y actividades en tiempo real, se podrá acceder a cupones con beneficios en gastronomía, bienestar y entretenimiento.

Durante el verano, el ciclo Enjoy Live presentará más de 30 espectáculos que abarcan música, teatro y humor, con propuestas pensadas para todos los públicos.

¡No te pierdas la galería de fotos!

Ale Lacroix y flia Ale Lacroix estuvo con su familia.

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (2) Sergio Goycochea. Nicola Donatte

Sergio Goycochea.

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (5) Darian Schijman. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (22) Rossella della Giovampaola. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (7) El elenco de "Una Navidad de mierda", a pleno. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (17) Nicolás Furtado. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (10) Gastón Portal. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (29) El Pollo Alvarez y Zaira Nara. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (4) Yellow moment. Nicola Donatte

Juan Corbo, Javier Azcurra, Diego Berna e Ismael Pignatta Juan Corbo, Javier Azcurra, Diego Berna e Ismael Pignatta.

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (11) Ellos fueron aplaudidos por sus looks. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (13) Alejandro Lacroix. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (6) Ella eligió el total white. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (12) Enjoy, una vez más, punto neurálgico de la temporada de Punta del Este. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (15) Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (18) Nico Furtado junto a Javier Azcurra. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (20) El Tucu López dijo presente. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (31) Zaira, la más fotografiada. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (21) Ellos, drinks y relax. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (28) El Pollo Alvarez, Zaira Nara y Teo D'Elía. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (32) Rosella della Giovampaola y Gustavo Yankelevich. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (35) Germán Paoloski y Sabrina Garciarena. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (33) Sabri, Chiara y Catalina: las chicas de Gran Hermano. Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (23) Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (25) Nicola Donatte

Lanzamiento Temporada Punta del Este ENJOY - Dic2025_21 (34) Germán Paoloski y Sabrina Garciarena junto a Javi Azcurra. Nicola Donatte