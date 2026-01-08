El look de Zaira Nara que fue furor en Punta del Este

No te pierdas todos los detalles del look que llevó Zaira Nara y el comfy chic que conquistó Punta del Este.

Zaira Nara anda instalada en Punta del Este y, desde allí, la modelo y conductora comparte fragmentos de su rutina cotidiana. En una de esas publicaciones, dejó ver un estilismo que terminó por confirmar una de las grandes tendencias que se viene para este 2026: el comfy, entendido ya no como ropa de estar en casa, sino como una forma de vestir con intención.

La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, la mostró relajada, con un look que fue un mix que define gran parte de la moda actual. El estilo comfy es una respuesta a un cambio de hábitos que comenzó años atrás y que, con el tiempo, se transformó en una categoría propia dentro del guardarropa.

El auge del comfy se disparó en 2020, cuando la pandemia obligó a repensar la manera de vestirse. Lo que en un principio respondió a una necesidad práctica, con prendas suaves y funcionales para estar en casa, fue evolucionando hasta convertirse en una estética completa. En 2026, esa tendencia ya no se limita a lo doméstico, sino que también cuenta con detalles que permiten llevarla a la calle sin perder elegancia.

Zaira optó por un traje de dos piezas a rayas en tonos celeste y blanco, una paleta veraniega que coordinó de manera natural con el paisaje de Punta del Este. La camisa la llevó anudada a la cintura, lo que le dio cierto desenfado y le marcó la silueta sin rigidez. El pantalón, en tanto, lo llevó ancho y con elástico en la cintura, y replicó el mismo diseño para lograr continuidad visual.