Se filtró el lado oscuro de Robert Strom que podría romper el corazón de Zaira Nara: "Parece que es muy..."

Se habla de traición, de amores despechados y un círculo vicioso que pareciera agigantarse cada vez más. El multimillonario que frecuenta Nara tiene un costado misterioso.

Zaira Nara se mostró de la mano junto a Robert Strom en Año Nuevo. El polista tiene 37 años y es multimillonario, heredero de un imperio de centros comerciales en Europa. La noticia corrió en las primeras horas del 2026 con fuerza y Facundo Pieres, expareja de la mediática no se quedó atrás, ya que decidió mostrarse con Chechu Bonelli.

Un nudo de amores mediáticos y fuertes traiciones. La historia parece sacada de la mejor serie cliché de Netflix, pero lo preocupante es que, todo apunta a ser real. Esta maraña amorosa también tiene a Pampita y Martín Pepa como protagonistas y para culminar con la cereza del postre, en las últimas horas se dio a conocer un dato que podría romper el corazón de Zaira.

La crónica para entender todo un conflicto mediático image Yanina Latorre cuenta la situación. Créditos: Instagram Facundo Pieres y Zaira Nara fueron pareja por más de tres años, oficializando su romance a fines de 2022 y finalizándolo a inicios del 2025 por diversas metas. Esto habría decepcionado al polista en palabras de Yanina Latorre: "Estuvo todo el año destrozado por Zaira, ella lo dejó por los viajes y el polo"

image Yanina Latorre cuenta la situación. Créditos: Instagram Zaira conoce al francés Strom a través de Martín Pepa, íntimo amigo de Pieres: "Eran íntimos amigos de toda la vida... Pieres no quiere saber nada con Martín Pepa. Parece que el trabajo actual de Pepa para el polista millonario se lo consiguió Pieres", expresó Latorre.

El lado oscuro de Strom image Yanina Latorre cuenta la situación. Créditos: Instagram Pero lo peor no termina en el capítulo anterior. Y es que al parecer Robert habría estado en pareja y dicha relación llegó a su fin, por lo que el polista francés no se encontraba en el mejor momento: "Robert estaba medio compungido porque había cortado con una novia. Pepa para chuparle el cul* se le ocurrió hacer de celestino y parece que fue Pampi la que llamó a Zairu".