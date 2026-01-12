Afirman que Juliana Awada estaría conociendo a un empresario tras separarse de Mauricio Macri
Gustavo Méndez compartió una sorpresiva información en el programa de Moria Casán.
La separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada se suma a la lista de las fuertes noticias que nos está dejando este primer mes del año 2026. El matrimonio decidió cortar la relación luego de 15 años y las versiones que surgen son diferentes aunque ninguna confirmada.
En las últimas surgió un rumor de que el expresidente habría tenido un vínculo con Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand y quien la está rompiendo en Mar del Plata con su programa. Esto fue informado en C5N por Franco Torchia, panelista de Duro de Domar.
Ahora la otra versión que surgió es que Juliana Awada estaría conociendo a un empresario argentino, según Gustavo Méndez: " Juliana Awada estaría conociendo a un empresario argentino y para ser más precisos no vive en Argentina".
El periodista aclaró que el hombre que estaría empezando una relación la exesposa de Macri es del "rubro financista". Pero esto no fue todo, ya que también confirmó que una fuente cercana le expresó que dentro de algunos meses ambos podrían blanquear su relación.
Respecto a todo esto hay que dejar en claro que son solo versiones y no hay nada confirmado por el momento en lo que respecta a estas supuestas relaciones. Juliana se expresó en las últimas horas tras la separación y dejó en claro que con Mauricio "estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida".