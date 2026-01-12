Christian Petersen reapareció en redes sociales: el impactante cambio físico tras un mes de internación

Christian Petersen compartió una publicación que generó sorpresa en sus seguidores al ver su físico.

Christian Petersen se encuentra disfrutando del trabajo y de su familia luego de que le dieron el alta tras el complicado cuadro de salud por el que atravesó. El chef se encuentra incorporándose de a poco a sus diferentes rutinas.

En los últimos días, el cocinero dialogó con Juan Etchegoyen y compartió detalles de lo que sucedió: "Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que me acuerdo". También dejó en claro que se encontraba en óptimas condiciones para subir al volcán Lanín.

El chef sufrió una falla multiorgánica en la Patagonia y fue este el motivo de su internación directamente en terapia intensiva en San Martín de los Andes. Además, durante los primeros días fue asistido por respiración mecánica, ya que no podía respirar por sus propios medios.

En su cuenta de Instagram compartió un video que se viralizó debido al impactante cambio físico que sufrió luego de estar un mes internado. A Petersen se lo puede ver en un jardín con varios kilos menos y disfrutando del aire fresco.