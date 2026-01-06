Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta: "Estaba acelerado y..."

Christian Petersen finalmente recibió el alta y ya se encuentra en su casa luego de la grave situación por la que tuvo que pasar mientras se encontraba escalando el volcán Lanín en la Patagonia. El chef dialogó con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó", le comenzó diciendo el cocinero al periodista a través de un mensaje de WhatsApp tras salir de la internación.

Luego, agregó: "Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que me acuerdo", dejando en claro que el cuadro era verdaderamente más complicado de lo que creían. Recordemos que los profesionales que lo atendieron le detectaron una falla multiorgánica y estuvo internado en terapia intensiva con respiración mecánica.

Christian Petersen habló por primera vez tras su grave internación Christian Petersen (3) Christian Petersen fue dado de alta. Foto: Instagram / @christianpetersenok Muchos pusieron en duda la capacidad física de Christian Petersen y el chef subrayó que "estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era súper profesional. De hecho, él quería que haga cumbre".