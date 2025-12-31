Salud de Christian Petersen: los detalles del nuevo parte médico

El chef sigue internado en Buenos Aires y desde el hospital dieron a conocer información sobre su estado.

Christian Petersen se encuentra internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires tras ser trasladado en un avión sanitario desde San Martín de los Andes. El chef sufrió una falla multiorgánica que afortunadamente pudo superar, según los profesionales que lo atendieron.

A raíz de su mejora, decidieron que la mejor opción era llevarlo al nosocomio mencionado, donde continúa con su recuperación tras lo sucedido. En las últimas horas compartieron un nuevo parte médico sobre el estado del cocinero.

"El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente Christian Petersen continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario", expresaron en el inicio del texto, dejando en claro que están muy atentos a su salud.

El nuevo parte médico de Christian Petersen Christian Petersen- parte médico Christian Petersen se sigue recuperando. Luego, agregaron: "Al momento de este comunicado, el paciente permanece clínicamente estable. En el marco de su atención, se están llevando a cabo estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales".