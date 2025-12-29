Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: cómo evoluciona y hasta cuándo estará internada

Cristina Kirchner fue operada el 20 de diciembre por una apendicitis. Desde ese momento continúa internada en el Sanatorio Otamendi

Cristina Fernández de Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi, según el último parte médico difundido por la institución. El documento también detalla que su recuperación avanza de manera “lenta”, aunque estable.

La expresidenta permanece hospitalizada tras haber sido operada de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, hace casi diez días.

Qué dice el parte médico de Cristina Fernández de Kirchner El comunicado, firmado por la directora médica Marisa Lafranconi, señala que la paciente evoluciona de un íleo posoperatorio —parálisis transitoria del intestino luego de una cirugía abdominal— y que continúa con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Además, comenzó con ingesta de semisólidos con buena tolerancia.

Los médicos indicaron que, de no registrarse complicaciones adicionales, la internación se mantendrá hasta completar la recuperación abdominal, retirar el drenaje y finalizar el esquema de antibióticos. La evolución clínica seguirá bajo control estricto del equipo médico.

A sus 72 años, la expresidenta fue trasladada al Otamendi el 20 de diciembre tras sufrir dolores abdominales en su domicilio del barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. La intervención quirúrgica fue autorizada judicialmente y se realizó sin complicaciones, según fuentes citadas por el parte.