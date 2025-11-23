El impactante cambio físico de Migue Granados que sorprendió en redes: 20 kilos menos y un gran secreto

La fundador de Olga reveló la sencilla estrategia con la que logró transformar sus hábitos y su cuerpo. El conductor lució su nueva imagen durante el cumpleaños de su papá.

Migue Granados atraviesa un gran momento. Consolidado como una de las personalidades más influyentes del mundo del streaming y siendo la cara visible del éxito de OLGA, el conductor decidió que era hora de acompañar su buen presente profesional con un cambio físico radical en su vida personal.

En los últimos meses, el hijo de Pablo Granados se enfocó en modificar sus hábitos, logrando un descenso de peso que no pasó desapercibido para sus seguidores. Por supuesto, muchos pusieron en jaque la veracidad de sus dichos.

20 kilos menos: su secreto migue granados.jpg Migue Granados, antes. Créditos: Archivo MDZ El humorista confirmó que ya bajó más de 20 kilos y, lejos de fórmulas mágicas o tratamientos inalcanzables, compartió cuál es el "gran secreto" de su transformación. “Estoy en plan bajar de peso”, contó Migue, para luego detallar la rutina básica pero efectiva que implementó: “Con comer liviano y caminar una hora por día, ya estás ok”.

Fiel a su estilo descontracturado y siempre al borde de la censura, remató la confesión de su logro con una dosis de picardía sobre los beneficios de su nueva figura: “Bajé 20 kilos ya, y pude conocer personalmente a mi pen*”, bromeó, celebrando el resultado de su constancia.

image El posteo de Granados donde confirmó su secreto. Créditos: X Una nueva imagen que supo visualizarse en un festejo La nueva imagen de Migue se viene apreciando desde hace pocas semanas. Primeramente, lo hizo notar durante un evento muy especial para el clan: el cumpleaños número 60 de Pablo Granados. Luego, ha ido compartiendo el cambio radical a través de sus redes sociales.