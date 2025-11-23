Maxi López rompió la rutina y tomó una inesperada decisión con sus hijos que sorprendió a todos: ¿qué hizo?

Tomándose un descanso de las cocinas de MasterChef Celebrity, el exfutbolista decidió hacerlo junto a sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto: los detalles.

Maxi López está aprovechando cada segundo de su estadía en Argentina. Lejos de la presión de los jurados de MasterChef Celebrity y de las chicanas televisivas con Wanda Nara, el exjugador decidió hacer una pausa en la competencia para dedicarse a lo más importante: recuperar el tiempo perdido con sus hijos mayores.

En medio de los fuertes rumores que aseguran que López estaría evaluando instalarse definitivamente en el país, Maxi armó las valijas y partió rumbo a la costa atlántica junto a Valentino, Constantino y Benedicto.

Una travesía que tardó tiempo en darse image La escapada de Maxi López y sus hijos. Créditos: Instagram Después de más de una década de peleas entre la pareja, finalmente lograron llegar a un punto pacífico y el exdeportista disfruta el tiempo perdido. A través de su cuenta de Instagram, el participante del reality compartió la intimidad de su viaje. En una de las postales más tiernas, se lo ve sentado en un restaurante con una vista privilegiada al mar, rodeado de los tres adolescentes.

Fiel a su nuevo rol de "cocinero", Maxi no dejó pasar el detalle gastronómico de la escapada. Lejos de los platos elaborados que le exigen Martitegui, Betular y De Santis, el ex deportista mostró que eligió un menú contundente y relajado para sus vacaciones: un chau fan completo.

image La escapada de Maxi López y sus hijos. Créditos: Instagram Poniéndose al día La convivencia con tres adolescentes también implica sumarse a las tendencias digitales, y Maxi no dudó en prestarse al juego. Uno de los momentos más divertidos que compartió fue el detrás de escena de un video para TikTok que grabó junto a su hijo mayor, Valentino, y sus amigos.