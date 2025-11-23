¡Se descuidó! Jésica Cirio fue vista por primera vez junto a su nuevo novio empresario en Punta del Este

Tras un año de perfil bajo y turbulencias personales, la conductora fue captada durante un almuerzo junto al empresario Nicolás Trombino: los detalles.

Jésica Cirio ha decidido dar vuelta la página y apostar nuevamente al amor. Después de atravesar un año que ella misma definió como “muy difícil” y de mantener un estricto hermetismo sobre su vida privada, una imagen terminó de confirmar lo que era un secreto a voces: su relación con Nicolás Trombino.

La postal reveladora fue difundida en SQP (América TV), el programa conducido por Yanina Latorre. En la foto, tomada en Punta del Este, se ve a la conductora y al empresario compartiendo un almuerzo muy relajados, lejos de los flashes y muy cerca de la cotidianidad como cualquier otra pareja.

Un almuerzo camuflado image Jésica Cirio y Nicolás Trombino. Créditos: Instagram La escena transcurre en una mesa al aire libre de un clásico restaurante del balneario uruguayo. Lejos del glamour, Jésica luce un look informal con un buzo negro y lentes de sol oscuros. A su lado, Trombino, también con lentes, conversa animadamente en un entorno rodeado de turistas, pasando desapercibidos

La elección del lugar no es un detalle menor. Punta del Este ha sido durante años el refugio y epicentro social de Cirio. Mostrarse allí con Trombino se interpreta como un paso decisivo para integrar al empresario a su rutina y a su círculo íntimo.