Sofía Martínez reveló el mensaje que recibió de Antonela Roccuzzo tras ser vinculada con Lionel Messi

Sofía Martínez rompió el silencio y compartió detalles de la charla que mantuvo con la mujer del futbolista de Inter Miami.

Sofía Martínez es una de las periodistas deportivas del momento y se prepara para cubrir la Copa del Mundo 2026. Meses atrás comenzó a correrse un rumor de un supuesto acercamiento con Lionel Messi que sorprendió a todos.

La comunicadora se volvió viral por la frase que le dedicó al futbolista en plena competición de Qatar 2022 y luego en diversas entrevistas que realizó mano a mano con el ocho veces ganador del Balón de Oro.

En las últimas horas, finalmente habló de los rumores que comenzaron a surgir sobre el supuesto acercamiento con el astro y decidió contar el mensaje que le mandó Antonela Roccuzzo y que sin dudas la dejó sorprendida.

Sofía Martínez reveló el mensaje que le mandó Antonela Roccuzzo Sofia Martínez reveló el mensaje que recibió de Antonela Roccuzzo tras ser vinculada con Lionel Messi "No tenía ninguna necesidad de escribirme y de repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’", expresó la periodista durante una entrevista sobre el mensaje de texto de la esposa del capitán de la Selección.