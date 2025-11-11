¿Team Wanda? La cortante respuesta de Franco Colapinto tras la pregunta de Sofía Martínez

La periodista de Telefe le hizo una fuerte consulta al piloto de Fórmula 1 y las palabras de Franco fueron tajantes.

Franco Colapinto es sin lugar a dudas el piloto sensación de la Fórmula 1 y con la renovación de su contrato, la alegría entre los fans argentinos es muy grande. En medio del Gran Premio que se disputó en Brasil, estuvo en una entrevista con Sofía Martínez para Telefe y la periodista le realizó una picante pregunta.

En el inicio de su carrera se lo relacionó a la China Suárez luego de un video que se viralizó en las redes sociales, donde ambos caminaban por las calles de España tras una salida nocturna. El lunes, la periodista, quien es participante de MasterChef, le consultó si era Team Wanda y rápidamente se asoció al versus con la China Suárez, aunque decidió no nombrarla.

La tajante respuesta que le dio Franco Colapinto a Sofía Martínez ¿Team Wanda o Team China? La tajante respuesta de Franco Colapinto a Sofía Martínez en una entrevista Fue en ese instante en el que el piloto se sorprendió y decidió contestar de forma contundente y picante para tratar de dejar atrás el tema: "No soy Team nadie. Soy Team Alpine y Team Franco". Días atrás, Colapinto compartió un posteo con la canción de Wanda Nara, lo que llamó la atención de sus seguidores.