La expareja a demostrado quererse mutuamente y los últimos accionares lo afirman. Luego de terminar en 2023, los mediáticos se han mostrado cercanos en los últimos días.

Durante la emisión de Perros de la calle (FM Urbana Play 104.3), Sofía Martínez protagonizó un momento que no pasó desapercibido. En medio de una charla sobre relaciones pasadas, y ante la teoría que lanzó Andy Kusnetzoff sobre que "agosto es el mes ideal para volver con tu ex", la periodista deportiva decidió llamar en vivo a Diego Leuco, su expareja.

El llamado, inesperado para él y para la audiencia, revivió especulaciones sobre una posible reconciliación entre los periodistas, quienes compartieron una relación de tres años. Con un tono emotivo, Sofía comenzó reconociendo que “esta teoría es real. Muchos ‘ex’ están vibrando en esa sintonía”, y luego, sin rodeos, le dedicó unas profundas palabras a Diego.

Un video que denotó mucha emoción Sofía Martínez y Diego Leuco están más cerca que nunca y lo confirmaron al aire: "Me pasa lo mismo..." Superando la incomodidad inicial, la periodista expresó: “Diego para mí es una persona muy importante, lo es al día de hoy, no es que hablo en pasado…”. Luego, agregó: “Es la persona de la que me enamoré más fuerte, la única si tengo que ser sincera. Termina siendo algo que siempre me moviliza, aunque haya pasado el tiempo. Lo quiero un montón y lo valoro como persona”.

Diego Leuco continuó con el relato y apoyó la idea: “O sea, a mí me pone feliz su felicidad, cuando la veo crecer, cumplir sueños, cuando pasa algo que en algún momento conversamos, tanto en lo personal o profesional. A mí eso me genera una alegría igual de grande. Y eso para mí es algo que te une desde un lugar re lindo”.

Comenzaron a salir en 2021, y aunque los rumores ya circulaban en el ambiente, decidieron confirmarlos con una foto juntos en redes sociales. Desde entonces, compartieron no solo la vida personal, sino también espacios laborales.