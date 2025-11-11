El desubicado posteo de Alpine que indignó a los hinchas de Franco Colapinto

La publicación de Alpine, tras el Gran Premio de Brasil, generó gran repercusión y muchos la consideraron innecesaria.

El mensaje de Alpine en X fue interpretado como una falta de respeto hacia Franco Colapinto.

Tras el Gran Premio de Brasil, en el que Franco Colapinto finalizó 15° y su compañero Pierre Gasly sumó dos puntos (uno en la Sprint y otro en la carrera principal), Alpine publicó un mensaje en su cuenta oficial de X que desató una ola de críticas entre los hinchas argentinos.

“Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos rendimos. Un pequeño botín de puntos para llevar de vuelta a la base, y para las tres últimas rondas de esta temporada”, escribieron desde la escudería junto a dos imágenes: una de Colapinto acompañada por las banderas de los Grandes Premios que se corrieron desde el receso, en donde el equipo no sumó puntos, junto al número 0; y otra de Gasly, con la bandera de Brasil y el número 2, en referencia a los puntos obtenidos en Interlagos.

posteo alpine1 El insólito posteo de Alpine que generó la reacción de los hinchas argentinos. X Reacción de los fanáticos argentinos por el posteo de Alpine El contraste visual entre ambas imágenes fue interpretado como una provocación hacia Colapinto, quien en la última semana fue confirmado como piloto titular del equipo para la temporada 2026. Los comentarios no tardaron en aparecer: cientos de usuarios argentinos expresaron su enojo y calificaron la publicación de “desubicada” y “poco profesional”, considerando que exponía innecesariamente al joven piloto.

reacciones Los hinchas argentinos no tardaron en reaccionar al posteo de Alpine. X Un equipo en crisis y con cuentas pendientes La polémica se suma a un contexto difícil para Alpine, que marcha último en el campeonato de constructores con solo 22 puntos en toda la temporada, todos conseguidos por Pierre Gasly. El rendimiento del monoplaza ha sido motivo de preocupación constante, y la publicación solo refuerza la percepción de un clima tenso dentro del equipo.