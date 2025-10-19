La boda más exclusiva estuvo en Mendoza: de Cecilia Bolocco a Benjamín Vicuña entre los famosos invitados

Entre viñedos y primavera, la provincia fue testigo de una lujosa celebración de la mano de un importante empresario mendocino: los detalles.

Mendoza se vistió de gala durante las últimas horas para albergar uno de los acontecimientos sociales más exclusivos. Lejos del ruido mediático habitual, la provincia fue testigo de un casamiento de ensueño que fusionó la alta sociedad argentina y chilena en una celebración donde el lujo y la elegancia fueron los protagonistas indiscutidos.

El evento acaparó la atención, convirtiendo a Luján de Cuyo en una verdadera pasarela de celebridades y el motivo de tan distinguida convocatoria fue la boda de la hija de Ernesto Mosso, el reconocido empresario mendocino y fundador de la prestigiosa firma Mosso Jewelry. Aunque Mosso se erradicó en Chile hace más de tres décadas, donde forjó un imperio en el mundo de la alta joyería, mantiene intactos sus lazos con su tierra natal.

Las fotos del encuentro La bodega Durigutti, ubicada en el corazón de Luján, fue el escenario elegido para la mágica velada. Entre los viñedos y bajo el atardecer mendocino, comenzaron a llegar las figuras que aportaron un brillo estelar al evento.

image Ernesto Mosso y su hija. Créditos: Instagram / ernesto_mosso Entre los presentes destacó la impecable elegancia de Benjamín Vicuña. A él se sumó una de las figuras más icónicas de Chile, Cecilia Bolocco, quien asistió radiante acompañada por su hijo, Máximo Bolocco. La presencia de ambos generó gran expectativa y confirmó la importancia del enlace.

Imagen de WhatsApp 2025-10-19 a las 20.16.37_ddb79b29 Benjamín Vicuña e Isabel Luco Morandé image Anita y Benjamín. Créditos: Instagram / benjaminvicuna.ok A ellos se unieron otras personalidades de renombre como Isabel Luco Morandé y Anita Espasandin, quienes compartieron diversas postales del evento en sus redes sociales, permitiendo vislumbrar la sofisticación de una fiesta cuidada hasta el último detalle.