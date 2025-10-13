Selena Gomez desató la locura en redes con los vestidos de su boda

Selena Gomez deslumbró al mundo con cuatro vestidos de novia diseñados por Ralph Lauren que convirtieron su boda en una pasarela. Cuando todo parecía ya revelado, la casa de moda sorprendió al publicar un cuarto look nupcial secreto que causó revuelo en redes sociales y dejó a los fans sin aliento ante la creatividad detrás de cada detalle.

selena4 Selena Gomez de pasarela en su boda El inesperado atuendo fue un blazer blanco completamente bordado con lentejuelas y adornado con una gran flor en la solapa. Este diseño se unió a los otros tres vestidos que Selena Gomez lució en diferentes momentos de la boda, cada uno con un estilo pensado para resaltar su personalidad.

La ceremonia, celebrada el 27 de septiembre en Montecito, California, reunió a familiares, amigos y estrellas como Taylor Swift, Paul Rudd, Ed Sheeran, Martin Short y Steve Martin. El evento no solo unió a Selena con el productor Benny Blanco, sino que también se convirtió en uno de los momentos más comentados del año en Hollywood, gracias al despliegue de moda y a la elección de Ralph Lauren como diseñador exclusivo.

selena El primer vestido fue el protagonista de la ceremonia: un traje clásico con detalles bordados que realzaban la silueta de la cantante. El segundo, elegido para el banquete, jugaba con la elegancia y el movimiento, pensado para la comodidad durante la celebración. El tercero, destinado al baile, estaba diseñado para brillar bajo las luces, y fue el que más comentarios generó hasta la aparición del cuarto look.

selena3 La revelación del blazer nupcial llegó a través de un carrusel en Instagram publicado por la firma. El impacto fue inmediato: miles de reacciones y comentarios inundaron la publicación, con fanáticos y expertos de moda aplaudiendo la audacia del diseño. La elección de Ralph Lauren no fue casual.