Este abono natural vitamínico revive tus plantas en poco tiempo

Este abono es como un refuerzo mensual para tus plantas. Es importante no excederse en la cantidades.

Un abono natural con tres ingredientes comunes transforma tus plantas en pocos días. La combinación de agua, bicarbonato de sodio y sal marina actúa como un refuerzo que equilibra el suelo, fortalece las raíces y protege las hojas contra plagas.

Cómo preparar este abono Lo mejor de esta mezcla es que solo necesitas un litro de agua, una cucharadita de bicarbonato y media cucharadita de sal marina sin yodo. Al disolverlos por completo y pasarlos a un pulverizador, ya tienes listo un preparado casero que funciona como un tónico nutritivo para tus plantas favoritas.

Un abono que aporta muchos nutrientes. Foto: Shutterstock Los mejores abonos naturales para tu jardín Foto: Shutterstock La aplicación es muy sencilla. Se recomienda pulverizar sobre hojas y sustrato cada quince días, preferiblemente al amanecer o cuando el sol ya se oculta. Así las plantas reciben el beneficio sin riesgo de quemaduras por la luz directa. Además, al alternar este abono con otros naturales como cáscara de plátano o café usado, se obtiene un equilibrio perfecto para mantener un jardín lleno de energía.

Entre los beneficios más notables está la prevención de hongos y bacterias que suelen aparecer en tallos y hojas. También mejora la absorción de nutrientes porque regula el pH del suelo, lo que permite que la planta aproveche al máximo lo que le ofreces en cada riego. Como resultado, verás raíces más firmes, tallos más fuertes y hojas con un verde intenso.