Baja el cortisol: qué hacer cuando el estrés te supera

El cortisol alto durante mucho tiempo genera tensión, enojo fácil y mente acelerada. Estas formas rápidas te ayudarán.

El cortisol alto se siente así: te tensas sin razón, te enojas con facilidad, la mente no para y el cuerpo está en alerta aunque no haya ningún peligro real. Según la Clínica Mayo, el cortisol elevado de forma sostenida afecta el sueño, el peso, la presión arterial y el sistema inmune. La buena noticia es que se baja rápido cuando el estrés te supera.

Qué es el cortisol y por qué sube tanto en el día a día El cortisol es la hormona del estrés. El cuerpo la libera para activarse frente a situaciones de presión o peligro. El problema no es tenerla: el problema es tenerla alta durante demasiado tiempo. Cuando eso ocurre, el sistema nervioso queda atrapado en modo alerta y el cuerpo paga las consecuencias en todos sus sistemas.

La llamada hormona del estrés, el cortisol, puede hacer daño en tu cuerpo, haciendo que envejezca más rápidamente y estés más propenso a enfermedades. Foto: Unsplash La llamada hormona del estrés, el cortisol, puede hacer daño en tu cuerpo, haciendo que envejezca más rápidamente y estés más propenso a enfermedades. Foto: Unsplash La primera herramienta es el agua fría en la cara. De 10 a 20 segundos de agua fría en el rostro activan el nervio vago y bajan la frecuencia cardíaca de forma inmediata. El cuerpo interpreta ese estímulo como una señal de calma y responde en segundos.

Caminar de 10 a 20 minutos también baja el cortisol de forma comprobada. El movimiento rítmico estabiliza el sistema nervioso y libera endorfinas que contrarrestan el efecto de la hormona del estrés. No hace falta correr ni hacer ejercicio intenso. Una caminata tranquila al aire libre es suficiente para notar el cambio.

caminar o andar en bicicleta Respirar lento y profundo activa el sistema nervioso parasimpático, el que frena la respuesta de alerta. Cuatro segundos de inhalación, cuatro de pausa y seis de exhalación es uno de los patrones más usados en intervenciones clínicas para reducir el estrés agudo. Tres ciclos son suficientes para sentir el efecto.