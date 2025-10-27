La advertencia de Marcelo Tinelli al peronismo si sigue apoyando a Cristina Fernández de Kirchner

Las elecciones del domingo 26 de octubre dejaron nuevamente a Javier Milei como el gran ganador de la jornada y en medio de todo esto, las reacciones de los famosos no tardaron en llegar a través de las redes sociales. Una de las figuras en dejar en claro su pensamiento fue nada más ni nada menos que Marcelo Tinelli.

En su cuenta de X (ex Twitter), compartió un video de Cristina Fernández de Kirchner saludando desde el balcón del departamento donde cumple prisión domiciliaria: "Hasta que no termine esto de que todo depende de ella y que hay que ir a consultarle para dónde ir", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: "Hasta que no se acabe su "liderazgo", el peronismo no va a conectar con la gente y no hay posibilidades que el partido más popular sea una alternativa lógica y honesta para gobernar". Este mensaje generó gran repercusión en las diferentes redes sociales.

El fuerte posteo de Marcelo Tinelli que incluye a Cristina Fernández de Kirchner tras las elecciones Captura de pantalla 2025-10-27 084712 Marcelo Tinelli arremetió contra Cristina Fernández de Kirchner y su rol en el peronismo. Captura de pantalla X / @cuervotinelli Los usuarios rápidamente citaron el comentario de Marcelo: "Jamás en mi vida pensé estar de acuerdo con este tipo", "Cuánta razón, basta de Cristina como jefa del movimiento, basta de perder!!", "me hicieron coincidir con Tinelli, están felices???".