La advertencia de Marcelo Tinelli al peronismo si sigue apoyando a Cristina Fernández de Kirchner
Marcelo Tinelli realizó un sorpresivo posteo tras los resultados electorales del domingo y se viralizó en minutos.
Las elecciones del domingo 26 de octubre dejaron nuevamente a Javier Milei como el gran ganador de la jornada y en medio de todo esto, las reacciones de los famosos no tardaron en llegar a través de las redes sociales. Una de las figuras en dejar en claro su pensamiento fue nada más ni nada menos que Marcelo Tinelli.
En su cuenta de X (ex Twitter), compartió un video de Cristina Fernández de Kirchner saludando desde el balcón del departamento donde cumple prisión domiciliaria: "Hasta que no termine esto de que todo depende de ella y que hay que ir a consultarle para dónde ir", comenzó escribiendo.
Luego, agregó: "Hasta que no se acabe su "liderazgo", el peronismo no va a conectar con la gente y no hay posibilidades que el partido más popular sea una alternativa lógica y honesta para gobernar". Este mensaje generó gran repercusión en las diferentes redes sociales.
El fuerte posteo de Marcelo Tinelli que incluye a Cristina Fernández de Kirchner tras las elecciones
Los usuarios rápidamente citaron el comentario de Marcelo: "Jamás en mi vida pensé estar de acuerdo con este tipo", "Cuánta razón, basta de Cristina como jefa del movimiento, basta de perder!!", "me hicieron coincidir con Tinelli, están felices???".
Pero esto no fue todo, ya que también reposteó un fuerte tuit de un usuario: "Cristina hoy es un consumo aristocrático decadente de la casta de los acomodados y medicados. Una historia de desencuentro con el pueblo argentino como no vi ninguna. Transformó al peronismo en una fuerza de 20 puntos". Las elecciones legislativas fueron arrasadoras sin lugar a dudas para el oficialismo.