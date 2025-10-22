Marcelo Tinelli visitó a Viviana Canosa y opinó sobre la situación del país
El conductor de Carnaval Stream se animó a hablar sobre cómo ve la actualidad de Argentina.
Marcelo Tinelli volvió a conducir un programa pero esta vez se alejó de la televisión y comenzó su incursión en el streaming. Desde que se encuentra en Carnaval Stream, el Cabezón no hablaba expresamente sobre la situación de Argentina y en una charla con Viviana Canosa, se animó a opinar.
Todo se dio en El Bulo de Viviana, donde la conductora le consultó cómo veía a la Argentina. En ese momento, Tinelli decidió no esquivar la pregunta y ser muy sincero respecto al punto de vista que él tiene: "Es una marea que no sabés si entra el agua o si sale el agua".
"No tengo muy claro el momento de la Argentina, si estamos bien o si estamos mal", comentó Marcelo. Fue en ese momento en que Canosa expresó que "bien creo que no estamos" y allí Tinelli subrayó que "hace muchos años que creo que no estamos bien".
Video: Marcelo Tinelli habló sobre la situación del país
Respecto al gobierno dirigido por Javier Milei, el conductor de Estamos de Paso aclaró: "No tengo una mirada política que vos decís, 'siento que estamos como el or** o siento que está genial lo que está haciendo". También sostuvo que lo que él percibe en la calle es el enojo de las personas con la actualidad de Argentina.
El día martes por la noche, Marcelo decidió opinar sobre las declaraciones de Donald Trump: "No me gustó lo que dijo el otro día que estamos, que estamos enfermos y que no tenemos salida. Este es un pueblo que siempre ha salido de cosas increíbles, es un país que se reinventa permanentemente y gente que labura permanentemente. Si hay algo que los argentinos no estamos nunca es muertos".