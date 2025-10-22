Marcelo Tinelli volvió a conducir un programa pero esta vez se alejó de la televisión y comenzó su incursión en el streaming. Desde que se encuentra en Carnaval Stream, el Cabezón no hablaba expresamente sobre la situación de Argentina y en una charla con Viviana Canosa, se animó a opinar.

Todo se dio en El Bulo de Viviana, donde la conductora le consultó cómo veía a la Argentina. En ese momento, Tinelli decidió no esquivar la pregunta y ser muy sincero respecto al punto de vista que él tiene: "Es una marea que no sabés si entra el agua o si sale el agua".

"No tengo muy claro el momento de la Argentina, si estamos bien o si estamos mal", comentó Marcelo. Fue en ese momento en que Canosa expresó que "bien creo que no estamos" y allí Tinelli subrayó que "hace muchos años que creo que no estamos bien".

Video: Marcelo Tinelli habló sobre la situación del país Marcelo Tinelli visitó a Viviana Canosa y opinó sobre la situación del país Respecto al gobierno dirigido por Javier Milei, el conductor de Estamos de Paso aclaró: "No tengo una mirada política que vos decís, 'siento que estamos como el or** o siento que está genial lo que está haciendo". También sostuvo que lo que él percibe en la calle es el enojo de las personas con la actualidad de Argentina.