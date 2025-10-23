Laura Ubfal compartió los detalles de este repetino viaje que tuvo que realizar la conductora.

Susana Giménez es una de las grandes conductoras que tiene la televisión argentina. En las últimas horas, confirmaron que tuvo que emprender un viaje de urgencia a Miami, Estados Unidos.

Laura Ubfal, panelista de LAM, contó detalles de este viaje que tuvo que realizar la estrella de Telefe: "Fue para ver qué pasa con su casa, tiene una casa muy linda que compró en tres millones y hoy está valuada en nueve millones y medio de dólares", comenzó contando la periodista en el programa de América.

Susana Giménez tuvo que viajar de urgencia a Estados Unidos Susana Giménez viajó de urgencia a Estados Unidos y revelaron el motivo "La casa se incendió (tiempo atrás) por un cortocircuito y le pagaron el seguro, pero tardó nueve meses la reconstrucción después del cortocircuito famoso. Ahora viajó Susana y nadie sabe si la va a vender, la casa en alquiler no está... La disfrutó poco", comentó Laura Ubfal en LAM.