Susana Giménez viajó de urgencia a Estados Unidos y revelaron el motivo

Laura Ubfal compartió los detalles de este repetino viaje que tuvo que realizar la conductora.

La diva se tomó un avión en las últimas horas.&nbsp;

Foto: gentileza/ Telefe.

Susana Giménez es una de las grandes conductoras que tiene la televisión argentina. En las últimas horas, confirmaron que tuvo que emprender un viaje de urgencia a Miami, Estados Unidos.

Laura Ubfal, panelista de LAM, contó detalles de este viaje que tuvo que realizar la estrella de Telefe: "Fue para ver qué pasa con su casa, tiene una casa muy linda que compró en tres millones y hoy está valuada en nueve millones y medio de dólares", comenzó contando la periodista en el programa de América.

"La casa se incendió (tiempo atrás) por un cortocircuito y le pagaron el seguro, pero tardó nueve meses la reconstrucción después del cortocircuito famoso. Ahora viajó Susana y nadie sabe si la va a vender, la casa en alquiler no está... La disfrutó poco", comentó Laura Ubfal en LAM.

Susana Giménez viajó de urgencia a Estados Unidos. Foto: captura de video/ América TV.

Además, dejó en claro que llegó en sillas de ruedas, según la información que le llegó a ella, pero que decidió trasladarse de esa manera para ir cómoda, ya que el aeropuerto es grande: "No es nada raro, a ella la operaron dos veces de la cadera y hay que caminar cuadras y cuadras en los aeropuertos".

