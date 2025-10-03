Guido Kaczka recordó la incómoda pregunta que le hizo a Susana Giménez y dejó a todos sin palabras: "Tenía que sacarme la duda"

En la última emisión de Buenas noches, familia , Guido Kaczka volvió a sorprender con una divertida anécdota de su infancia que involucró a una figura muy conocida de la televisión argentina.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó a un grupo de participantes de dónde eran, y ellos respondieron "del oeste". La respuesta dio pie a una conversación sobre la intensa vida nocturna de esa zona del conurbano bonaerense y los boliches que marcaron época.

El conductor contó una anécdota de su infancia en el programa de este jueves.

Mientras se preparaban para cambiar un neumático en el menor tiempo posible, los participantes recordaban viejas discotecas, muchas de las cuales ya no existen.

En ese contexto, Guido compartió un recuerdo de su niñez: viajando en el asiento trasero del Peugeot 504 blanco de su padre, escuchaba que éste señalaba albergues transitorios y decía que algunos pertenecían a Susana Giménez y Moria Casán. "Yo cuando iba en el Peugeot 504 blanco con ojos de gato de mi papá, él le decía a mi mamá '¿sabés que todos estos telos son de Susana Giménez '; y después veía otro y decía que era de Moria Casán", comenzó contando el conductor.

Susana Giménez habló sobre Pampita Foto: Captura de video Telefe De pequeño, el presentador creía que Susana Giménez y Moria Casán eran dueñas de albergues transitorios. Captura de video Telefe.

Años más tarde, decidió sacarse la duda y le preguntó directamente a la conductora. "Un día le pregunté a Susana para sacarme la duda y dijo que no, que nada que ver. Nosotros estábamos convencidos en el auto que los hoteles eran de Susana", contó Kaczka.

"Cuando yo era chico, yo iba en el asiento de atrás y escuchaba que decía mi papá 'uh, mirá, ese telo es de Susana Giménez y me dejó con esa idea y cuando tuve la oportunidad se lo pregunté directamente", añadió el presentador.

Guido explicó que la confusión posiblemente surgió del albergue llamado "Sugar", que compartía el nombre con una exitosa comedia musical protagonizada por Susana en los años ochenta.