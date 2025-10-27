Mauro Szeta reveló nuevos detalles del caso de Lourdes Fernández: "Los expertos de la oficina de violencia doméstica diagnosticaron..."
El periodista especializado en policiales dio a conocer este lunes en X (anteriormente Twitter) nueva información sobre el caso de la integrante de Bandana.
La semana pasada, la mamá de Lourdes Fernández, Mabel López, denunció en la Comisaría Vecinal 14 B que perdió contacto con su hija el pasado 4 de octubre. Si bien, la cantante de Bandana trató de llevar tranquilidad a sus seguidores con un video donde aseguraba que estaba bien, muchos se dieron cuenta que la artista corría peligro.
Finalmente, el jueves por la noche, se llevaron detenido a Leandro García Gómez, expareja de Fernández, quien mantuvo varias horas encerrada a la cantante.
La integrante de Bandana fue trasladada por el SAME al Hospital Fernández esa misma noche y recibió el alta unas horas después, en la madrugada del viernes.
Este lunes se conocieron nuevos detalles del caso a través de Mauro Szeta. El periodista informó en su cuenta de X: "Declaró Lourdes en la oficina de violencia doméstica y negó haber sido atacada por el novio".
Después, el comunicador añadió: "Ahora, el abogado de la madre de Lourdes pedirá que preste declaración como si se tratase de una víctima de delitos como 'trata de personas'. Analizarán su declaración en la OVD".
Minutos después, Szeta dio más información: "'Alto riesgo' y 'Relato de una mujer manipulada por el violento', el informe de la OVD. Si bien Lourdes declaró que su ex García Gómez no la agredió, los expertos de la oficina de violencia doméstica diagnosticaron que es un caso de alto riesgo y que ella está dominada".