Mauro Szeta reveló nuevos detalles del caso de Lourdes Fernández: "Los expertos de la oficina de violencia doméstica diagnosticaron..."

El periodista especializado en policiales dio a conocer este lunes en X (anteriormente Twitter) nueva información sobre el caso de la integrante de Bandana.

La semana pasada, la mamá de Lourdes Fernández, Mabel López, denunció en la Comisaría Vecinal 14 B que perdió contacto con su hija el pasado 4 de octubre. Si bien, la cantante de Bandana trató de llevar tranquilidad a sus seguidores con un video donde aseguraba que estaba bien, muchos se dieron cuenta que la artista corría peligro.

Finalmente, el jueves por la noche, se llevaron detenido a Leandro García Gómez, expareja de Fernández, quien mantuvo varias horas encerrada a la cantante.

Lourdes Fernández SAME La artista fue trasladada por el SAME al Hospital Fernández el jueves a la noche. La integrante de Bandana fue trasladada por el SAME al Hospital Fernández esa misma noche y recibió el alta unas horas después, en la madrugada del viernes.

Este lunes se conocieron nuevos detalles del caso a través de Mauro Szeta. El periodista informó en su cuenta de X: "Declaró Lourdes en la oficina de violencia doméstica y negó haber sido atacada por el novio".

Mauro Szeta X La nueva información sobre el caso de Lourdes que brindó Mauro Szeta. Captura de pantalla X @mauroszeta. Después, el comunicador añadió: "Ahora, el abogado de la madre de Lourdes pedirá que preste declaración como si se tratase de una víctima de delitos como 'trata de personas'. Analizarán su declaración en la OVD".