La artista compartió dos historias de Instagram luego de la fuerte y tensa situación en la que estuvo involucrada.

Lourdes Fernández fue tema principal en los últimos días luego de que su madre denunció que había perdido contacto. Desde ese momento, personal policial se apersonó en el departamento de Leandro García Gómez, expareja, aunque no encontró nada hasta que finalmente lograron ingresar con una orden de allanamiento.

Finalmente, Gómez terminó detenido y Lourdes fue llevada de inmediato a un hospital para que corroboren su estado de salud. Luego de ser dada de alta, la cantante compartió un contundente comunicado donde expresó que "todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez".

La artista volvió a aparecer en redes tras el escrito y lo hizo mediante dos videos en historias de Instagram: "Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, gracias al hospital Fernández, porque me dieron una medicación que hace posible que yo ya esté trabajando".

Video: Lourdes Fernández reapareció con un nuevo video en redes sociales Lourdes Fernández reapareció nuevamente con un contundente video tras el escándalo con su expareja "Por otro lado, sé que pasaron cosas... Siento que me debo a mi público, ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver al Gran Rex. No es nada más ni nada menos que la casa que me vio nacer, así que espero verlos ahí", expresó en el segundo clip que compartió tras el escándalo.