Viralizan 3 nuevos videos que exponen los detalles de la terrible caída de Catherine Fulop en el show de Erreway

La esperada reunión de Erreway en el Movistar Arena se vio empañada por un instante de tensión y alarma. En medio de la euforia colectiva, una de las figuras más reconocidas de Rebelde Way, Catherine Fulop , protagonizó un impactante accidente que congeló la sonrisa de los asistentes. Su aparición en el escenario había desatado una ovación cerrada, pero la celebración se truncó de manera instantánea.

El momento de júbilo y algarabía se transformó en preocupación cuando la artista, mientras se desplazaba por el proscenio interactuando con los fans, sufrió un tropezón violento. El ruido seco del impacto cortó la atmósfera festiva, sumiendo al recinto en un mutismo cargado de inquietud. La situación ocurrió de forma súbita, pasando de la alegría al susto en cuestión de segundos.

El percance sucedió en el instante en que compartía la escena con Camila Bordonaba, su coprotagonista en la aclamada ficción de Cris Morena. Al avanzar, su calzado no encontró un apoyo firme en el escalón del escenario, provocando una pérdida total de estabilidad. El traspié fue tan brusco que le imposibilitó cualquier tipo de reacción o contacto visual con su compañera, quien apenas alcanzó a exclamar “Guarda” mientras presenciaba su caída.

Previamente, otro integrante de la recordada serie había alertado, sin saberlo, sobre el riesgo latente. Un video que recorrió las redes sociales mostró al actor Fernán Mirás diciendo una emotivas palabras dirigidas a sus excolegas de Rebelde Way, en plena algarabía en el Movistar Arena el artista se percató de la peligrosidad del escalón y segundos antes de retirarse lo avisó por micrófono.

Otro ángulo lateral del peligroso momento en el show de Erreway

Una vista general de la estrepitosa caída de Catherine Fulop. Video: X @OkGuilleBarrios

Según pasan los días tras el impactante accidente, siguen apareciendo videos en redes sociales que capturaron diferentes ángulos de la peligrosa caída que sufrió Catherine Fulop. En cada material nuevo puede apreciarse en detalle las etapas del traspié que terminó en un tenso momento en el Movistar Arena ante una multitud de espectadores. Sin dudas la actriz resolvió la situación de manera magistral, ya que subió a los pocos segundos con los anteojos puestos y sin siquiera despeinarse, con total frescura riéndose de sí misma. Al revisar cuadro por cuadro el angustioso instante y caer en cuenta que, de no ser por los equipos que se encontraban a pocos centímetros del vacío y la persona que estaba allí, que pudo de alguna manera atajarla o socorrerla, su suerte podría haber sido otra.