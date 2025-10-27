Las acciones argentinas vuelan hasta 35% en el premarket de Wall Street y los bonos trepan por encima del 20%

La victoria del Gobierno en las elecciones alimenta las expectativas del mercado argentino, que muestra subas en la rueda previa a la apertura en Nueva York.

Los bonos trepan más de 20% mientras que las acciones vuelan hasta 35% en Nueva York.

Las acciones se disparan en el premarket en Wall Street, impulsadas por los papeles de los bancos y el sector energético. Los ADR que más suben son Galicia (+35,8%), Macro (+34,9%) e YPF (+21,8%).

Bonos El entusiasmo se extendió a la deuda soberana que trepó por encima del 20%. Los bonos que mostraron mayores subas fueron Global Global 2035 (+23,9%), Global 2041 (+23%) y el Global 2038 (+22,6%).

En caso que en la apertura de los mercados los bonos extiendan la euforia, el riesgo país mostrará una baja considerable y apunta a perforar los 1.000 puntos básicos.

Dólar En cuanto al mercado cambiario, se espera que las cotizaciones del dólar bajen este lunes con el impulso optimista de la victoria electoral de la Libertad Avanza. Un anticipo de lo que puede ocurrir lo marcó el dólar cripto, que en la pantalla de Ripio el USDT cotiza $1448,4 a las 09.25 , cuando apenas terminaron los comicios ayer a las 18 operaba en torno a $1.550.