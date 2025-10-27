¡Picante! Viviana Canosa arremetió contra Cristina Fernández de Kirchner por su baile tras las elecciones

La conductora de Carnaval Stream opinó sobre la sorpresiva reacción que tuvo la expresidenta y fue contundente.

Los resultados de las elecciones legislativas 2025 generaron un gran debate en las redes sociales y, por supuesto, las figuras del mundo periodístico opinaron al respecto. Viviana Canosa sorprendió a todos al opinar fuertemente contra Cristina Fernández de Kirchner por el baile que realizó en el balcón.

En una edición especial que realizó Carnaval Stream por los comicios, la exconductora de El Trece salió con los tapones de punta contra la exvicepresidenta: "Está muy mal lo que está haciendo Cristina", expresó mientras se encontraba observando la imagen de la exmandataria bailando en el balcón de San José 1111.

Luego, agregó: "Está muy mal... Ella bailando, no hay nada que festejar Cristina para ustedes". Fabián Doman también siguió a su compañera con su análisis y se mostró indignado y sin entender el motivo por el que bailaba Cristina Fernández de Kirchner.

Video: Viviana Canosa arremetió contra Cristina Fernández de Kirchner ¡Picante! Viviana Canosa arremetió por el baile de Cristina Fernández de Kirchner tras las elecciones Siguiendo con su comentario, Canosa subrayó: "Cristina se siente por encima de todo el peronismo, se siente por encima de todos. Está festejando que le fue mal a Axel Kicillof y está festejando que le fue mal a la provincia, no podés estar festejando que perdió Kicillof la provincia de Buenos Aires".