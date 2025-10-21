Humberto Tortonese apuntó contra Viviana Canosa tras el fallo de la Justicia: "Delirio"

El comediante que fue nombrado por la exconductora de El Trece habló con LAM y fue tajante.

Viviana Canosa sufrió un fuerte revés judicial en lo que respecta a la denuncia que realizó contra Lizy Tagliani y en donde además nombraba a Elizabeth Vernacci, Marley, Florencia Peña y Humberto Tortonese. El periodista Luis Bremer dejó en claro que ninguna de "las acciones probatorias de seis testimonios, de seis testigos, en ningún caso incluyen a ninguno de los nombres famosos".

Desde LAM fueron a buscar la palabra de Humberto, quien no dudó en hablar y fue contra la periodista: "Es un delirio, ensució a todo el mundo. Todos los programas se hicieron eco de eso y fue feo. Es una persona que está diciendo una barbaridad, que nos vinculó a todos en algo horroroso".

"No sé si lo hizo por tener rating, así terminó, se le terminó el programa. Más allá de eso, no hay que seguir alimentando, que es una barbaridad", sentenció Humberto respecto a la denuncia que realizó Viviana Canosa contra él y todos sus amigos. En otra parte de la charla subrayó que él no entiende por qué decidió realizar esta fuerte acusación.

Tortonese habló en profundidad sobre la situación y dejó en claro que "el canal también avaló eso porque ahí tendrían que haberle dicho 'Viviana, qué estás haciendo'. Es una barbaridad que dejen hacer esas cosas".