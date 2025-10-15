Viviana Canosa reveló una bizarra situación íntima sobre la "caspa" de Javier Milei

La conductora recordó un llamativo momento de los tiempos en los que entrevistaba frecuentemente al economista, antes de que él se convirtiera en la mayor figura política argentina.

Viviana Canosa recordó desde su programa en Carnaval Stream los tiempos en los que solía entrevistar a Javier Milei en televisión, antes de que el por aquel entonces mediático economista deviniera en la máxima autoridad de nuestro país.

"Llegaba solo, con su hermana y con Lemoine, siempre", comenzó Canosa sobre la dupla de mujeres que acompañaban a Milei a las notas periodísticas. En tanto que sobre la tarea de la actual diputada, que en ese tiempo se desempeñaba como maquilladora del líder de La Libertad Avanza, la conductora sumó: "Yo veía que Lemoine le sacaba las fotos, era como su fotógrafa".

Por otro lado, sobre la dinámica entre Javier Milei, su hermana Karina y Lilia Lemoine, Viviana Canosa detalló: "Se miraban mucho todo el tiempo, más miraba a la hermana. De hecho, me acuerdo que en pandemia, para entrar te decían 'más de una persona no', y él entre Lemoine y la hermana, elegía a la hermana. Pero en el último tramo, siempre iban las dos".

Pero eso no fue todo, Canosa fue por más respecto a un detalle íntimo de Milei y remarcó: "Lemoine no sólo era la maquilladora de papada, sino que le acomodaba la ropa, le sacaba la caspa, le acomodaba el pelo. Era su peluquera, le hacía el color, le cortaba la patilla".