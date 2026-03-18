En le regreso de su programa "El Bulo de Viviana" por Carnaval Stream, la rubia dejó fuertes confesiones sobre su pasado en la televisión.

Viviana Canosa rompió el silencio sobre su paso por la televisión y lanzó fuertes declaraciones contra El Trece. Durante la emisión de su programa de streaming "El Bulo de Viviana", transmitido por el canal Carnaval Stream, la conductora aseguró que agradece no estar más en la pantalla chica y describió su experiencia en la señal como muy negativa.

Aunque rescató que con su equipo de trabajo la pasó "genial", la rubia dejó en claro que vivía un ambiente limitante porque "no se podía hablar de nada" y "no podías decir nada".

Otras confesiones de Canosa Embed - Viviana Canosa lanzó duras declaraciones sobre El Trece y no se guardó nada: "Censura un montón" La periodista profundizó en los motivos detrás de la actual crisis de audiencia que atraviesan los canales de noticias y la televisión en general. Para Canosa, esta caída en el rating está directamente relacionada con la falta de libertad de expresión en los medios tradicionales.

Apuntó fuertemente al contexto político, afirmando que "es un gobierno que censura un montón" y que resulta "imposible laburar con tranquilidad en algunos medios". Durante el intercambio, se destacó el dato de que enero registró el promedio de encendido más bajo de los últimos 20 años, una caída que atribuyeron a que el público "tiene las bolas llenas" y se harta de "las mentiras".