¿Panqueque? Viviana Canosa tuvo de invitado a un conductor al que había tildado de "inmoral y cero profesional"

Viviana Canosa regresó este jueves a la televisión abierta con nuevo programa en el prime time, y la conductora sorprendió al tener como primer invitado a un conocido colega al que hace unos años había tildado de "inmoral y cero profesional".

En el debut del ciclo Viviana (El Nueve), la periodista anunció con bombos y platillos un mano a mano con una de las máximas figuras de C5N. "Tengo la suerte hoy de volver y también de que esté el Gato Sylvestre conmigo acompañándome. Es un lujo tenerte, gracias Gato, un honor total. Vamos a conversar de todo lo que pasa en la Argentina", enfatizó Viviana Canosa al presentar a su entrevistado.

Sin embargo, algunos años atrás, la conductora no tenía precisamente una visión honorable sobre Gustavo Sylvestre , a quien fulminó en 2021, luego de que él entrevistara a Claudio Belocoppit, titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud privadas (UAS) y uno de los principales accionistas del Grupo América, al que pertenece A24, canal de noticias en el que la periodista se desempeñaba en aquel entonces.

En la nota en cuestión, Sylvestre le había consultado a Belocopitt por algunos mensajes "peligrosos" compartidos durante la pandemia de coronavirus desde la mencionada señal informativa, en una clara referencia al momento en el que Canosa bebió dióxido de cloro frente a cámaras.

“Inmoral, indecente, cero profesional. Sylvestre, andá a comerte un paquete de Whiskas. Quería que Belocopitt diga ‘Canosa es una negacionista, le voy a pegar una patada en el culo’”, disparó en un editorial de 2021 la conductora.

Pero eso no fue todo, acto seguido Viviana Canosa continuó con artillería pesada contra Gustavo Sylvestre al sentenciar: "No sé si alguna vez fuiste periodista, pero no lo sos. Intentaste acorralar al dueño de este canal. Podrías entrevistar por mail, ¿entendés? Si no repreguntás y le chupás las medias al presidente Alberto Fernández”.

Y ahora, cinco años después de destrozar a su colega, Canosa no sólo lo tuvo de invitado en su flamante programa, sino que en su afán de compartir al unísono dardos contra el actual Gobierno, la conductora ni siquiera esbozó algún cuestionamiento ante la encendida defensa que el periodista desplegó durante la entrevista hacia referentes de la oposición como Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.

Gustavo Sylvestre aclaró los tantos con Viviana Canosa

Gustavo Sylvestre aclaró los tantos con Viviana Canosa

Si bien la charla entre Viviana Canosa y Gustavo Sylvestre transcurrió sin ningún tipo de chispazo, sobre el final de la nota él no le le dejó pasar aquella vieja chicana.

"Mucha gente dirá 'qué raro el Gato con Viviana'. Yo quiero decirles que en mis seis guillotinas en los últimos dos años y pico, el señor Gato Sylvestre ha tenido la deferencia de llamarme, de estar, y es espalda con espalda", reconoció Canosa sobre el gesto de su colega ante las abruptas salidas de ella de canales como A24, LN+ y eltrece.

A su vez, en medio del agradecimiento de la anfitriona, Sylvestre deslizó filoso: "Y eso que no éramos amigos, nunca tuvimos una amistad. Y a veces me pegaste, duro". A lo que la conductora retrucó: "Sí, nos hemos pegado". Finalmente, para aclarar los tantos el invitado concluyó de manera categórica: "Yo no, jamás devolví, nunca. Yo soy un caballero".