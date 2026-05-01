Viviana Canosa acusó a Javier Milei de estafa y lo involucró en millonarios negocios: "Es el presidente canje"

Viviana Canosa regresó este jueves a la televisión abierta con un nuevo programa en el prime time emitido por El Nueve, y en su editorial la conductora no anduvo con rodeos a la hora de involucrar a Javier Milei en una estafa y negocios millonarios.

Tras compartir un clip de un discurso en el que el mandatario aseguró ser el más perjudicado del país por no haber aumentado su sueldo desde que asumió, Canosa retrucó: "Qué vergüenza que da escucharlo al presidente, piensa que somos un rebaño de pelotudos, que no sabemos que ellos la guita no la hacen con su sueldo, sino que con ese cargo generan otros negocios".

Acto seguido, la periodista interpeló a Javier Milei al disparar: "Señor presidente, le pregunto por Libra, por la estafa de Libra. Usted dijo que tuiteó desde la Quinta de Olivos, y que lo hizo como economista, no como presidente, y blah blah blah. ¿Cuánto cobró, cinco palos presidente? Recuerdo que usted siempre decía que cobraba sus opiniones, ¿cobró también la de Libra? Cinco millones de dólares".

Sin retroceder en sus acusaciones, Viviana Canosa siguió: "Y otra, cuánto recauda el presidente que se queja por su salario, con cada conferencia que da, o esa cantidad de premios pedorros por los que también le pagan, porque Milei es el presidente canje, cada siete días tiene un viaje para recaudar".

Continuando con su planteo lapidario en contra del Gobierno, la conductora arremetió: "Presidente, ¿quiere que se lo traduzca, o le habo un dibujito como su amigo Nik? Lamentablemente no quieren a la Argentina, la quieren únicamente para saquearla, para hacer negocios. Decían ustedes que venían a terminar con el Estado, y tenían razón, pero van a saquear primero todo y después se van a ir".

Por último, Viviana Canosa destrozó a Javier Milei y su entorno al subrayar: "Ustedes no quieren a los argentinos, ustedes no nos quieren presidente. Ustedes se sienten mucho más cómodos en los Estados Unidos, en Miami. Se mean con la bandera de los Estados Unidos. El presidente lamentablemente está mucho más preocupado por su papada, que por el hambre en la Argentina".