Preocupación por Jorge Rial: debió ausentarse de Argenzuela por un problema de salud

El periodista no pudo estar presente en el programa que conduce por C5N por recomendación de los médicos.

Jorge Rial generó preocupación entre sus seguidores al sufrir un episodio de salud. Por esta razón, el periodista no estuvo presente en la emisión de este martes de Argenzuela.

Todo habría comenzado después de la transmisión de su programa en Radio 10, cuando el periodista notó un fuerte cansancio y una sensación de debilidad general. Ante los síntomas y considerando sus antecedentes de salud, decidió no demorarse y consultar a su equipo médico. Tras ser evaluado, los profesionales le recomendaron descansar y mantenerse en observación. "No estás en condiciones de hacer el segundo turno", fue la sugerencia que recibió.

Jorge Rial se despidió de su audiencia. Foto: Captura de video Radio 10 El comunicador se ausentó del programa el martes. Captura de video Radio 10 Finalmente, este miércoles el comunicador regresó a su programa y contó lo que le sucedió.

"Ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia, y estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo", explicó el conductor.