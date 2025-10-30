Preocupación por Jorge Rial: debió ausentarse de Argenzuela por un problema de salud
El periodista no pudo estar presente en el programa que conduce por C5N por recomendación de los médicos.
Jorge Rial generó preocupación entre sus seguidores al sufrir un episodio de salud. Por esta razón, el periodista no estuvo presente en la emisión de este martes de Argenzuela.
Todo habría comenzado después de la transmisión de su programa en Radio 10, cuando el periodista notó un fuerte cansancio y una sensación de debilidad general. Ante los síntomas y considerando sus antecedentes de salud, decidió no demorarse y consultar a su equipo médico. Tras ser evaluado, los profesionales le recomendaron descansar y mantenerse en observación. "No estás en condiciones de hacer el segundo turno", fue la sugerencia que recibió.
Finalmente, este miércoles el comunicador regresó a su programa y contó lo que le sucedió.
"Ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia, y estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo", explicó el conductor.
"Intenté salir un poco de la actualidad, y qué sé yo…", admitió Jorge Rial, quien intentó continuar con su jornada habitual hasta que los médicos le sugirieron frenar y tomarse unos días de descanso.